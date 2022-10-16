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شي جين بينغ: الصين تشهد طفرة تاريخية في قوتها الاقتصادية
شي جين بينغ: الصين تشهد طفرة تاريخية في قوتها الاقتصادية
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، إن الصين شهدت طفرة تاريخية في قوتها الاقتصادية... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T06:55+0000
2022-10-16T06:55+0000
الصين
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وأوضح شي أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع من 54 تريليون يوان إلى 114 تريليون يوان (نحو 16 تريليون دولار أمريكي) خلال العقد الماضي، وشكلت نسبة حجمها الاقتصادي الإجمالي 18.5 في المئة من الاقتصاد العالمي، بزيادة 7.2 نقطة مئوية، وتبوأت المركز الثاني عالميا بصورة ثابتة. وأضاف شي أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع من 39800 يوان إلى 81000 يوان. وقال شي إن الصين تتبوأ المركز الأول عالميًا في إنتاج الحبوب، كما يعتبر قطاع الصناعات التحويلية فيها الأكبر عالميًا، كما هو الحال بالنسبة لاحتياطها من النقد الأجنبي.
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الصين
الصين

شي جين بينغ: الصين تشهد طفرة تاريخية في قوتها الاقتصادية

06:55 GMT 16.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneevالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، إن الصين شهدت طفرة تاريخية في قوتها الاقتصادية على مدى السنوات العشر الماضية.
وأوضح شي أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع من 54 تريليون يوان إلى 114 تريليون يوان (نحو 16 تريليون دولار أمريكي) خلال العقد الماضي، وشكلت نسبة حجمها الاقتصادي الإجمالي 18.5 في المئة من الاقتصاد العالمي، بزيادة 7.2 نقطة مئوية، وتبوأت المركز الثاني عالميا بصورة ثابتة.
وأضاف شي أن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع من 39800 يوان إلى 81000 يوان.
وقال شي إن الصين تتبوأ المركز الأول عالميًا في إنتاج الحبوب، كما يعتبر قطاع الصناعات التحويلية فيها الأكبر عالميًا، كما هو الحال بالنسبة لاحتياطها من النقد الأجنبي.
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