https://sputnikarabic.ae/20221016/غازبروم-تشير-إلى-إمكانية-تحويل-إمدادات-نورد-ستريم-عبر-التيار-التركي-1069087370.html
"غازبروم" تشير إلى إمكانية تحويل إمدادات "نورد ستريم" عبر "التيار التركي"
"غازبروم" تشير إلى إمكانية تحويل إمدادات "نورد ستريم" عبر "التيار التركي"
كشف رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر أنه من الممكن إعادة توجيه جميع الإمدادات التي توقفت بسبب الهجمات الإرهابية على نورد ستريم عبر خط "التيار التركي". 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T12:20+0000
2022-10-16T12:20+0000
2022-10-16T12:20+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
شركة غازبروم
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وقال ميلر عن آفاق مركز الغاز التركي في مقابلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الأحد، عندما سئل عما إذا كان من الممكن إعادة توجيه جميع دفعات الغاز الشمالية من خلال التيار التركي أجاب: "كما تعلمون، لا شيء مستحيل".وأشار رئيس شركة غازبروم: "لذلك، إذا تحدثنا حتى عن الوثائق الفنية لتطوير المسار، فعندئذٍ بالنسبة للتيار الجنوبي، كل هذا تم بالفعل في وقت واحد".
https://sputnikarabic.ae/20221014/السويد-تنسحب-من-التحقيق-المشترك-في-تفجيرات-نورد-ستريم-وألمانيا-تتبعها-1069027018.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, شركة غازبروم
أخبار تركيا اليوم, روسيا, شركة غازبروم
"غازبروم" تشير إلى إمكانية تحويل إمدادات "نورد ستريم" عبر "التيار التركي"
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كشف رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر أنه من الممكن إعادة توجيه جميع الإمدادات التي توقفت بسبب الهجمات الإرهابية على نورد ستريم عبر خط "التيار التركي".
وقال ميلر عن آفاق مركز الغاز التركي في مقابلة على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الأحد، عندما سئل عما إذا كان من الممكن إعادة توجيه جميع دفعات الغاز الشمالية من خلال التيار التركي أجاب: "كما تعلمون، لا شيء مستحيل".
غازبروم لديها خبرة في التحضير لتنفيذ مشروع "التيار الجنوبي"، والذي تم تقليصه وتحويله لاحقًا إلى "التيار التركي"، وكان من المقرر أصلاً تفعيل مشروع التيار الجنوبي بسعة 63 مليار متر مكعب من الغاز.
وأشار رئيس شركة غازبروم: "لذلك، إذا تحدثنا حتى عن الوثائق الفنية لتطوير المسار، فعندئذٍ بالنسبة للتيار الجنوبي، كل هذا تم بالفعل في وقت واحد".