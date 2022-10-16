https://sputnikarabic.ae/20221016/غروسي-ينفي-رغبة-أي-طرف-بوقوع-كارثة-نووية-1069086987.html

غروسي ينفي رغبة أي طرف بوقوع كارثة نووية

غروسي ينفي رغبة أي طرف بوقوع كارثة نووية

كشف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ عن تجنب جميع الأطراف لأي كارثة نووية... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T12:06+0000

2022-10-16T12:06+0000

2022-10-16T12:06+0000

روسيا

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وقال غروسي في مقابلة على قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "لا أحد يريد كارثة نووية، لا أحد".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال، في وقت سابق، خلال كلمة له عبر الفيديو في معهد "لوي" الأسترالي، إن "الناتو يجب أن يشن ضربات (وقائية) ضد روسيا الاتحادية، وليس انتظار (الضربات النووية) الروسية"، على حد زعمه.وشدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، في 6 أكتوبر/تشرين الأول، على ضرورة أن تولي كل دول العالم، من بينها دول أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، اهتماما خاصا لكلمات زيلينسكي بشأن توجيه "ضربة وقائية" ضد روسيا الاتحادية.وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على كلمات أدلى بها زيلينسكي طالب فيها الأخير بتوجيه "ضربة وقائية" مزعومة ضد روسيا الاتحادية: "هذا هو بيان الرئيس زيلينسكي الذي يجب على جميع دول العالم أن تنتبه إليه، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ودول الاتحاد الأوروبي يجب أن تنتبه إلى تصريح زيلينسكي. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تنتبه إلى هذا البيان".

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