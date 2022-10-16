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https://sputnikarabic.ae/20221016/غوتيريش-يؤكد-سعيه-لتجنب-السيناريو-الأسوأ-في-ليبيا-ويدعو-الجميع-إلى-الاتفاق-على-إجراء-الانتخابات-1069079597.html
غوتيريش يؤكد سعيه لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا ويدعو الجميع إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات
غوتيريش يؤكد سعيه لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا ويدعو الجميع إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "سعيه لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا"، داعيًا جميع الأطراف السياسية إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T07:56+0000
2022-10-16T07:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة بداية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي استلام مهامه رسميا من العاصمة طرابلس، إن "هناك نية للخارجية الألمانية في إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة"، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).وقال إنه "من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه باثيلي في مهمته في ليبيا"، مؤكدًا "أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن".وختم الأمين العام للأمم المتحدة بالتأكيد على "ضرورة التوصل سريعا لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات".وباشر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي، مهام عمله خلال أيام من العاصمة طرابلس نفسها، مقارنة بالمبعوثين السابقين الذين استقر عملهم في تونس أو جنيف، وذلك في استجابة غربية للشراكة المفترضة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.وتشهد الساحة الليبية توترات منذ العام 2011، بعد أن قصف حلف الناتو البنى التحتية ودمر معسكرات الجيش الليبي، وسلح جماعات متطرفة وأسهم في إتاحة السلاح للمدنيين الذين شكلوا كتائب عسكرية فيما بعد، الأمر الذي ترتبت عليه الفوضى التي تشهدها ليبيا للآن.
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

غوتيريش يؤكد سعيه لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا ويدعو الجميع إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات

07:56 GMT 16.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "سعيه لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا"، داعيًا جميع الأطراف السياسية إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات.
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة بداية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي استلام مهامه رسميا من العاصمة طرابلس، إن "هناك نية للخارجية الألمانية في إحياء مؤتمر برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة"، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
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00:17 GMT
وقال إنه "من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه باثيلي في مهمته في ليبيا"، مؤكدًا "أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن".
وختم الأمين العام للأمم المتحدة بالتأكيد على "ضرورة التوصل سريعا لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات".
وباشر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي، مهام عمله خلال أيام من العاصمة طرابلس نفسها، مقارنة بالمبعوثين السابقين الذين استقر عملهم في تونس أو جنيف، وذلك في استجابة غربية للشراكة المفترضة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وتشهد الساحة الليبية توترات منذ العام 2011، بعد أن قصف حلف الناتو البنى التحتية ودمر معسكرات الجيش الليبي، وسلح جماعات متطرفة وأسهم في إتاحة السلاح للمدنيين الذين شكلوا كتائب عسكرية فيما بعد، الأمر الذي ترتبت عليه الفوضى التي تشهدها ليبيا للآن.
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