https://sputnikarabic.ae/20221016/فرنسا-تخطط-لتدريب-ما-يصل-إلى-2000-جندي-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1069080049.html
فرنسا تخطط لتدريب ما يصل إلى 2000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية
فرنسا تخطط لتدريب ما يصل إلى 2000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية
أعلن وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في مقابلة مع باريزيان أن فرنسا ستقبل ما يصل إلى ألفي جندي من القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها. إن خطة التدريب المقابلة... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T08:38+0000
2022-10-16T08:38+0000
2022-10-16T08:38+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
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وجاء في البيان: "وافق رئيس الجمهورية على خطة تدريب تسمح باستقبال ما يصل إلى 2000 جندي أوكراني في فرنسا".كما أشار ليكورنو إلى أن هناك ثلاثة مستويات من التدريب في المجموع. يتعلق الأمر بالتدريب العام وتعليم مهارات محددة وتدريب يركز على استخدام التقنية الفرنسية.وأضاف أن الوحدات المدربة ستخضع للتناوب، لأنه، وفقًا لباريس، قد يستمر الصراع الأوكراني لفترة طويلة.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
فرنسا تخطط لتدريب ما يصل إلى 2000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية
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أعلن وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في مقابلة مع باريزيان أن فرنسا ستقبل ما يصل إلى ألفي جندي من القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها. إن خطة التدريب المقابلة وافق عليها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وجاء في البيان: "وافق رئيس الجمهورية على خطة تدريب تسمح باستقبال ما يصل إلى 2000 جندي أوكراني
في فرنسا".
كما أشار ليكورنو إلى أن هناك ثلاثة مستويات من التدريب في المجموع. يتعلق الأمر بالتدريب العام وتعليم مهارات محددة وتدريب يركز على استخدام التقنية الفرنسية.
وأضاف أن الوحدات المدربة ستخضع للتناوب، لأنه، وفقًا لباريس، قد يستمر الصراع الأوكراني لفترة طويلة.