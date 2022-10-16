https://sputnikarabic.ae/20221016/قتلة-الأقمار-الصناعية-ما-هي-أنظمة-تيرادا-ورودولف-1069077469.html

"قتلة الأقمار الصناعية"... ما هي أنظمة "تيرادا" و"رودولف"

"قتلة الأقمار الصناعية"... ما هي أنظمة "تيرادا" و"رودولف"

واجهت القوات المسلحة لأوكرانيا أزمة خطيرة في الاتصالات عبر الإنترنت. رفض رجل الأعمال والمهندس الأمريكي إيلون ماسك تمويل عمل نظام ستارلينك العالمي في أوكرانيا،... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T05:37+0000

2022-10-16T05:37+0000

2022-10-16T05:37+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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حاولت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" البحث عن الأسلحة الروسية القادرة على أداء هذه المهمة.المعلومات عن العطل في تشغيل القمر الصناعي ستارلينك للإنترنت أدت إلى خسائر في القوات المسلحة الأوكرانية وظهر الذعر في هيئة الأركان العامة، الأسبوع الماضي، في "فاينانشال تايمز" ووسائل الإعلام الغربية الأخرى. في الوقت نفسه، أعرب بعض الخبراء العسكريين عن افتراض إطلاق أحدث منظومة روسية للحرب الإلكترونية "تيرادا-2إس".هناك القليل جدًا من المعلومات حول هذا النظام في المجال العام. يبدو أن أوليغ أشاسوف، نائب رئيس معهد الأبحاث المركزي السادس والأربعين التابع لوزارة الدفاع الروسية، أعلن ذلك علنًا لأول مرة في عام 2017. وقال إنه يتم إنشاء نظام تيرادا-2إس" المحمول للتدمير الإلكتروني لأقمار الاتصالات في إطار برنامج تحديث الأسلحة للفترة 2018-2027.وبعد ذلك بعام، في المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا-2018"، تم توقيع عقد لتوريد محطة تشويش آلية للاتصالات الساتلية "تيرادا2.3".وأوضحت أن مجمع الحرب الإلكترونية قادر على قمع الاتصالات الساتلية وتعطيل الأقمار الصناعية تمامًا من سطح الأرض.يذكر أن فكرة الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية ليست جديدة على الإطلاق. في الستينيات، في الاتحاد السوفيتي، تم تطوير جهاز يسمى "قاتل الأقمار الصناعية". كان يشبه طائرة كاميكازي (انتحارية) فضائية عملاقة مسيّرة، يبلغ وزنها طن ونصف طن ومجهزة بمحرك مداري بعمر تشغيل يصل إلى 5 دقائق. كان يجب أن يكون هذا الوقت كافيا للاقتراب من الهدف لمسافة كيلومتر واحد وتدميره بانفجار موجه.تم تشغيل المجمع في عام 1978، وكان في حالة تأهب حتى عام 1993. تم إطلاقه إلى المدار بواسطة مركبة الإطلاق "تسيكلون- 2".

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رصد عسكري, سلاح روسيا