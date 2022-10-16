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https://sputnikarabic.ae/20221016/قوات-تحرير-تيغراي-الإثيوبية-تعلن-التزامها-بوقف-إطلاق-النار-بعد-دعوة-الاتحاد-الأفريقي-1069107229.html
قوات تحرير تيغراي الإثيوبية تعلن التزامها بوقف إطلاق النار بعد دعوة الاتحاد الأفريقي
قوات تحرير تيغراي الإثيوبية تعلن التزامها بوقف إطلاق النار بعد دعوة الاتحاد الأفريقي
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، اليوم الأحد، عن التزامها بوقف إطلاق النار، بعد أن دعا الاتحاد ‏الأفريقي إلى وقف فوري للقتال وبدء محادثات السلام، لإنهاء ما... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T19:30+0000
2022-10-16T19:30+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
العالم
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وقالت الجبهة في بيان لها: "نحن على استعداد للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية، كما ندعو المجتمع الدولي لإجبار الجيش الإريتري على الانسحاب من تيغراي، واتخاذ خطوات عملية نحو الوقف الفوري للأعمال العدائية، والضغط على الحكومة الإثيوبية للجلوس على طاولة المفاوضات".وكان رئيس الاتحاد الأفريقي دعا، اليوم الأحد، في بيان رسمي إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة تيغراي الإثيوبية، وحث الأطراف في الصراع المستمر منذ عامين على الموافقة على محادثات سلام مباشرة.كما انضمت رئيسة وكالة التنمية الأمريكية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، اليوم الأحد، إلى الدعوة لوقف الهجوم المشترك للقوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية.وكتبت باور على "تويتر": "مع تأرجح ما يصل إلى مليون شخص على حافة المجاعة، نحث جميع الأطراف... على الموافقة على وقف إطلاق النار، والدعوة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق وسحب قوات الدفاع الإثيوبية من إثيوبيا".وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, العالم

قوات تحرير تيغراي الإثيوبية تعلن التزامها بوقف إطلاق النار بعد دعوة الاتحاد الأفريقي

19:30 GMT 16.10.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIقوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، اليوم الأحد، عن التزامها بوقف إطلاق النار، بعد أن دعا الاتحاد ‏الأفريقي إلى وقف فوري للقتال وبدء محادثات السلام، لإنهاء ما يقرب من عامين من الحرب في البلاد.‏
وقالت الجبهة في بيان لها: "نحن على استعداد للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية، كما ندعو المجتمع الدولي لإجبار الجيش الإريتري على الانسحاب من تيغراي، واتخاذ خطوات عملية نحو الوقف الفوري للأعمال العدائية، والضغط على الحكومة الإثيوبية للجلوس على طاولة المفاوضات".
وكان رئيس الاتحاد الأفريقي دعا، اليوم الأحد، في بيان رسمي إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة تيغراي الإثيوبية، وحث الأطراف في الصراع المستمر منذ عامين على الموافقة على محادثات سلام مباشرة.
كما انضمت رئيسة وكالة التنمية الأمريكية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، اليوم الأحد، إلى الدعوة لوقف الهجوم المشترك للقوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية.
وكتبت باور على "تويتر": "مع تأرجح ما يصل إلى مليون شخص على حافة المجاعة، نحث جميع الأطراف... على الموافقة على وقف إطلاق النار، والدعوة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق وسحب قوات الدفاع الإثيوبية من إثيوبيا".
وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.
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