قوات تحرير تيغراي الإثيوبية تعلن التزامها بوقف إطلاق النار بعد دعوة الاتحاد الأفريقي
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIقوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، اليوم الأحد، عن التزامها بوقف إطلاق النار، بعد أن دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري للقتال وبدء محادثات السلام، لإنهاء ما يقرب من عامين من الحرب في البلاد.
وقالت الجبهة في بيان لها: "نحن على استعداد للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية، كما ندعو المجتمع الدولي لإجبار الجيش الإريتري على الانسحاب من تيغراي، واتخاذ خطوات عملية نحو الوقف الفوري للأعمال العدائية، والضغط على الحكومة الإثيوبية للجلوس على طاولة المفاوضات".
وكان رئيس الاتحاد الأفريقي دعا، اليوم الأحد، في بيان رسمي إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة تيغراي الإثيوبية، وحث الأطراف في الصراع المستمر منذ عامين على الموافقة على محادثات سلام مباشرة.
Statement of the AU Commission Chairperson @AUC_MoussaFaki on #Ethiopia : https://t.co/7sB9FEgEMD pic.twitter.com/pSWddSP05Q— African Union (@_AfricanUnion) October 16, 2022
كما انضمت رئيسة وكالة التنمية الأمريكية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، اليوم الأحد، إلى الدعوة لوقف الهجوم المشترك للقوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية.
وكتبت باور على "تويتر": "مع تأرجح ما يصل إلى مليون شخص على حافة المجاعة، نحث جميع الأطراف... على الموافقة على وقف إطلاق النار، والدعوة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق وسحب قوات الدفاع الإثيوبية من إثيوبيا".
With as many as one million people teetering on the edge of famine, we urge all parties—the governments of Ethiopia and Eritrea, and the Tigray Defense Forces—to agree to a ceasefire, and call for safe and unhindered humanitarian access and withdrawal of the EDF from Ethiopia.— Samantha Power (@PowerUSAID) October 16, 2022
وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.