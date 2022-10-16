https://sputnikarabic.ae/20221016/لاعبو-فريق-ليبي-يصابون-بحالات-إغماء-في-تنزانيا-قبل-مباراة-بكأس-الكونفدرالية-1069089283.html

لاعبو فريق ليبي يصابون بحالات إغماء في تنزانيا قبل مباراة بكأس الكونفدرالية

لاعبو فريق ليبي يصابون بحالات إغماء في تنزانيا قبل مباراة بكأس الكونفدرالية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وزير الرياضة بمتابعة بعثة فريق الأخضر الليبي لكرة القدم بعد تعرض اللاعبين لحالات إغماء قبل مواجهة... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T13:13+0000

2022-10-16T13:13+0000

2022-10-16T13:13+0000

رياضة

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بنغازي – سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء، اليوم الأحد: "رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يصدر تعليماته لوزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي بمتابعة ما تعرضت له بعثة فريق الأخضر بدولة تنزانيا، والتي تسببت في تعرض حياة الرياضيين للخطر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والاتحاد الليبي لكرة القدم، وموافاته بما اتخذ من إجراءات".وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها "بأشد العبارات مما تعرضت له بعثة نادي الأخضر الرياضي من عراقيل عديدة من قبل نادي عزام التنزاني بعدم توفير وسائل التنقل وعدم توفير ملاعب للتدريب مجانا وعدم معاملة نادي الأخضر بالمثل كما في مباراة الذهاب في ليبيا".وأضاف البيان: "تعرضت بعثة الفريق إلى حالات إغماء ودوار وفقدان للتوازن بعد تناول وجبات العشاء، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى ومكثوا فيها حتى وقت متأخر وبعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية تبين أنهم استنشقوا مادة مخدرة (بنزوديازيين) والتي تفقد للجسم توازنه وتسبب حالات الإغماء والدوار وذلك وفق التقرير المعتمد من المستشفى".وحملت وزارة الرياضة الليبية وزارة الرياضة في جمهورية تنزانيا، كامل المسؤولية عما تعرضت له بعثة فريق نادي الأخضر الرياضي"، مطالبة "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفتح تحقيق بالواقعة وفي أسرع وقت ممكن وتحمل المسؤولية كاملة ومعرفة مرتكبي هذه الجريمة في حق بعثة نادي الأخضر الرياضي ممثل دولة ليبيا في البطولة الأفريقية".من جهة أخرى، طالبت إدارة نادي الأخضر وزير الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم، بتحمل مسؤولياتهما والتدخل في مواجهة ما تتعرض له بعثة الفريق من عراقيل في تنزانيا، وآخرها نقل أفرادها إلى المستشفى بعد تعرضها إلى تخدير متعمد.ومن المقرر أن يواجه "الأخضر"، اليوم الأحد، غريمه "عزام" التنزاني، بعدما حسم، يوم السبت قبل الماضي، نتيجة لقاء ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي بثلاثية نظيفة.

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