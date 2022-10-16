https://sputnikarabic.ae/20221016/ليفربول-يهزم-مانشستر-سيتي-بهدف-نظيف-لصلاح-فيديو-1069105378.html
ليفربول يهزم مانشستر سيتي بهدف نظيف لصلاح... فيديو
ليفربول يهزم مانشستر سيتي بهدف نظيف لصلاح... فيديو
قطع ليفربول سلسة اللاهزيمة التي حققها مانشستر سيتي منذ بداية الموسم بهزيمته بهدف مقابل لا شيء أحرزه النجم المصري محمد صلاح قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T18:28+0000
2022-10-16T18:28+0000
2022-10-16T18:28+0000
مجتمع
رياضة
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ورغم الفوز على السيتي إلا أن رجال يورغن كلوب لا يزالون متأخرين بفارق 10 نقاط عن السيتي و 14 نقطة عن آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.وحصل يورغن كلوب على البطاقة الحمراء في المراحل الأخيرة للمبارة لاعتراضه على عدم منح صلاح من ركلة حرة، فيما أحبط الحكم لاعبو السيتي بعد أن ألغى هدف فيل فودين في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.وفي وقت سابق، نجح نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في تسجيل رقم قياسي جديد بتسجيله أسرع ثلاثية من الأهداف "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.جاء ذلك الإنجاز في مباراة ليفربول أمام مضيفه فريق رينجرز، يوم الأربعاء الماضي، حيث كان الريدز متأخرون بهدف قبل قلب الأمور إلى فوز ساحق بنتيجة 7-1، ليقترب ليفربول بذلك من التأهل إلى مراحل خروج المهزوم.واقتنص صلاح الرقم القياسي الجديد كأسرع ثلاثية من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني حينما كان ليفربول متقدما بنتيجة 3-1 ليسجل الفرعون المصري ثلاثة أهداف في ست دقائق و12 ثانية، ويقود فريقه إلى انتصار ساحق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
ليفربول يهزم مانشستر سيتي بهدف نظيف لصلاح... فيديو
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قطع ليفربول سلسة اللاهزيمة التي حققها مانشستر سيتي منذ بداية الموسم بهزيمته بهدف مقابل لا شيء أحرزه النجم المصري محمد صلاح قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة.
ورغم الفوز على السيتي إلا أن رجال يورغن كلوب لا يزالون متأخرين بفارق 10 نقاط عن السيتي و 14 نقطة عن آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحصل يورغن كلوب على البطاقة الحمراء في المراحل الأخيرة للمبارة لاعتراضه على عدم منح صلاح من ركلة حرة، فيما أحبط الحكم لاعبو السيتي بعد أن ألغى هدف فيل فودين في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وفي وقت سابق، نجح نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في تسجيل رقم قياسي جديد بتسجيله أسرع ثلاثية من الأهداف "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
جاء ذلك الإنجاز في مباراة ليفربول
أمام مضيفه فريق رينجرز، يوم الأربعاء الماضي، حيث كان الريدز متأخرون بهدف قبل قلب الأمور إلى فوز ساحق بنتيجة 7-1، ليقترب ليفربول بذلك من التأهل إلى مراحل خروج المهزوم.
واقتنص صلاح الرقم القياسي الجديد كأسرع ثلاثية من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني حينما كان ليفربول متقدما بنتيجة 3-1 ليسجل الفرعون المصري ثلاثة أهداف في ست دقائق و12 ثانية، ويقود فريقه إلى انتصار ساحق.