https://sputnikarabic.ae/20221016/مالك-عقار-يؤكد-أن-التحول-الديمقراطي-لن-يتحقق-في-السودان-دون-سلام--1069080674.html
مالك عقار يؤكد أن التحول الديمقراطي لن يتحقق في السودان دون سلام
مالك عقار يؤكد أن التحول الديمقراطي لن يتحقق في السودان دون سلام
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، حرص الحركة الشعبية على ضررة معالجة جذور الحروب في البلاد، عبر تنفيذ اتفاق جوبا للسلام. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T09:07+0000
2022-10-16T09:07+0000
2022-10-16T09:07+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا بالتزامن مع بدء عمليات تنسيب قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان للأجهزة النظامية، ضمن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، في مركز ديسة للتدريب في النيل الازرق، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقال مالك عقار إنه من غير الممكن تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني دون سلام، مؤكدا أن الذين يرفضون السلام لم يذوقوا ويلات الحروب.وخاطب قوات الحركة الشعبية التي يتم تنسيبها للقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، قائلا إن عملية الدمج تجري وفق معايير الجيش السوداني.وأشار مالك عقار إلى أهمية تفادي أسباب فشل الاتفاقيات السابقة التي كانت الترتيبات الأمنية تمثل "كعب أخيل" فيها.ودعا عضو مجلس السيادة القوى المدنية في البلاد إلى الوحدة وإلى إجراء حوار يرتكز على الثقة مع المكون العسكري، دون إقصاء، خلال الفترة الانتقالية.
https://sputnikarabic.ae/20220920/حميدتي-يوجه-بالإسراع-في-استكمال-آليات-تنفيذ-سلام-السودان-1068000469.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
مالك عقار يؤكد أن التحول الديمقراطي لن يتحقق في السودان دون سلام
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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، حرص الحركة الشعبية على ضررة معالجة جذور الحروب في البلاد، عبر تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
جاء هذا بالتزامن مع بدء عمليات تنسيب قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان للأجهزة النظامية، ضمن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، في مركز ديسة للتدريب في النيل الازرق، بحسب وكالة الأنباء السودانية
الرسمية.
وقال مالك عقار إنه من غير الممكن تحقيق التحول الديمقراطي والحكم المدني دون سلام، مؤكدا أن الذين يرفضون السلام
لم يذوقوا ويلات الحروب.
وخاطب قوات الحركة الشعبية التي يتم تنسيبها للقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، قائلا إن عملية الدمج تجري وفق معايير الجيش السوداني.
وأشار مالك عقار إلى أهمية تفادي أسباب فشل الاتفاقيات السابقة التي كانت الترتيبات الأمنية تمثل "كعب أخيل" فيها.
ودعا عضو مجلس السيادة القوى المدنية في البلاد إلى الوحدة وإلى إجراء حوار يرتكز على الثقة مع المكون العسكري، دون إقصاء، خلال الفترة الانتقالية.