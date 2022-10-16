https://sputnikarabic.ae/20221016/مسؤولة-إسرائيلية-تزور-المغرب-للمشاركة-في-مؤتمر-المنظمة-الدولية-لهيئات-الأوراق-المالية-1069097566.html
مسؤولة إسرائيلية تزور المغرب للمشاركة في مؤتمر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
مسؤولة إسرائيلية تزور المغرب للمشاركة في مؤتمر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
رئيسة هيئة سوق الرساميل الإسرائيلية تزور المغرب للمشاركة في المؤتمر الـ47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T16:40+0000
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تزور رئيسة هيئة سوق الرساميل الإسرائيلية، عنات غويتا، المملكة المغربية للمشاركة في المؤتمر السنوي الـ47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية المقرر عقده في مراكش خلال الفترة ما بين من 17 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وأشارت صحيفة "هسبريس" إلى أن غويتا ستستعرض خلال المؤتمر مواقفها فيما يتعلق بالتمويل المفتوح والتكنولوجيا المالية، والعملات المشفرة، بالإضافة إلى تأثيرها ومزاياها ومخاطرها.ويعقد الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، لأول مرة في المغرب، ويجمع كل سنة ممثلين عن حوالي مائة هيئة لتنظيم الأسواق المالية بالإضافة إلى أعضاء آخرين من المجتمع المالي الدولي.وقالت غويتا، بحسب بيان صادر عن الهيئة إن "التحدي الأكبر في تنفيذ الابتكار التكنولوجي في الأسواق المالية هو الحاجة إلى مواصلة التعلم ومواكبة التغييرات التي تجلبها التكنولوجيا الجديدة".وأضافت:وأكدت المسؤولة الإسرائيلية: "أنا أؤمن بالشراكة ونحن نتعلم من بعضنا البعض، وعلينا أن نبذل الجهد لإنشاء فضاء عالمي يسمح من ناحية بالنشاط المشروع، ومن ناحية أخرى يدير المخاطر المرتبطة بهذا النشاط، وإنني على يقين من أن هذا المؤتمر هو المكان المناسب لبناء تعاون دولي في هذا الشأن".واستأنفت إسرائيل والمغرب علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20220706/إسرائيل-تعتزم-إعادة-فتح-الملحقية-الاقتصادية-في-تركيا-1064736001.html
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اقتصاد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي
اقتصاد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي
مسؤولة إسرائيلية تزور المغرب للمشاركة في مؤتمر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية
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رئيسة هيئة سوق الرساميل الإسرائيلية تزور المغرب للمشاركة في المؤتمر الـ47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
تزور رئيسة هيئة سوق الرساميل الإسرائيلية، عنات غويتا، المملكة المغربية للمشاركة في المؤتمر السنوي الـ47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية المقرر عقده في مراكش خلال الفترة ما بين من 17 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأشارت صحيفة "هسبريس
" إلى أن غويتا ستستعرض خلال المؤتمر مواقفها فيما يتعلق بالتمويل المفتوح والتكنولوجيا المالية، والعملات المشفرة، بالإضافة إلى تأثيرها ومزاياها ومخاطرها.
ويعقد الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، لأول مرة في المغرب، ويجمع كل سنة ممثلين عن حوالي مائة هيئة لتنظيم الأسواق المالية بالإضافة إلى أعضاء آخرين من المجتمع المالي الدولي.
وقالت غويتا، بحسب بيان صادر عن الهيئة إن "التحدي الأكبر في تنفيذ الابتكار التكنولوجي في الأسواق المالية هو الحاجة إلى مواصلة التعلم ومواكبة التغييرات التي تجلبها التكنولوجيا الجديدة".
"بصفتنا جهات تنظيمية، تقع على عاتقنا مسؤولية تكافؤ الفرص المالية للجمهور والشركات المشاركة ورجال الأعمال".
وأكدت المسؤولة الإسرائيلية: "أنا أؤمن بالشراكة ونحن نتعلم من بعضنا البعض، وعلينا أن نبذل الجهد لإنشاء فضاء عالمي يسمح من ناحية بالنشاط المشروع، ومن ناحية أخرى يدير المخاطر المرتبطة بهذا النشاط، وإنني على يقين من أن هذا المؤتمر هو المكان المناسب لبناء تعاون دولي في هذا الشأن".
واستأنفت إسرائيل والمغرب
علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.