https://sputnikarabic.ae/20221016/مسؤول-لبناني-يقول-إن-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-قد-يوقع-في-26-أو27-من-أكتوبر-الجاري-1069100228.html

مسؤول لبناني يقول إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد يوقع في 26 أو27 من أكتوبر الجاري

مسؤول لبناني يقول إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد يوقع في 26 أو27 من أكتوبر الجاري

قال مسؤول لبناني، مساء اليوم الأحد، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد يوقع في 26 أو27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T17:19+0000

2022-10-16T17:19+0000

2022-10-16T17:19+0000

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1068924186_0:187:2977:1861_1920x0_80_0_0_cdc5edead2174fd25d902f617e407ac4.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف من الرئيس اللبناني بملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وقال بوصعب: "الذكاء في هذا الاتفاق نابع من فهم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين الوضع اللبناني وعدم القدرة على إبرام معاهدة دولية مع اسرائيل لكونها دولة عدو للبنان".وأضاف أن الوسيط الأمريكي "أخذ هذا الأمر في الاعتبار ووجد طريقة خلاقة من خلال إبرام اتفاق بين أمريكا وكل من إسرائيل ولبنان يحدّد النقاط التي تم التوافق حولها".وأوضح المسؤول اللبناني أن "هذه النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها".وكشف بو صعب أن "تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة".وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون هو من سيحدد الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذه الرسالة "وهو سيختار الفريق الذي سيذهب إلى الناقورة لتسليم الرسالة".ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزء من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.وقال بو صعب إن "الإشارات الأولية تفيد بأن حقل قانا يوازي تقريبا حقل كاريش بكميات الغاز بحسب الدراسات الأولية لشركة توتال".وتوقع أن "تبدأ الشركة بالتنقيب خلال أشهر ويمكن أن يبدأ الاستخراج بعد أربع سنوات"، مضيفا: "لكن قبل ذلك يمكن أن نشهد عودة الاستثمارات والشركات الأجنبية، كما أن هذا الأمر سيسهل مهمة لبنان مع صندوق النقد الدولي".واعتبر أن "الاتفاق هو إنجاز، فمنذ سنوات ونحن نحلم بأن يصبح لبنان دولة منتجة للنفط والغاز".

https://sputnikarabic.ae/20221013/عون-يعلن-موافقة-لبنان-رسميا-على-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-ويؤكد-عدم-حدوث-أي-تطبيع-1069002919.html

https://sputnikarabic.ae/20221010/-الوسيط-الأمريكي-يسلم-لبنان-وإسرائيل-الصيغة-النهائية-من-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-1068861877.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم