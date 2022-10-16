https://sputnikarabic.ae/20221016/مسؤول-لبناني-يقول-إن-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-قد-يوقع-في-26-أو27-من-أكتوبر-الجاري-1069100228.html
مسؤول لبناني يقول إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد يوقع في 26 أو27 من أكتوبر الجاري
مسؤول لبناني يقول إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد يوقع في 26 أو27 من أكتوبر الجاري
قال مسؤول لبناني، مساء اليوم الأحد، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد يوقع في 26 أو27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T17:19+0000
2022-10-16T17:19+0000
2022-10-16T17:19+0000
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1068924186_0:187:2977:1861_1920x0_80_0_0_cdc5edead2174fd25d902f617e407ac4.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف من الرئيس اللبناني بملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.وقال بوصعب: "الذكاء في هذا الاتفاق نابع من فهم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين الوضع اللبناني وعدم القدرة على إبرام معاهدة دولية مع اسرائيل لكونها دولة عدو للبنان".وأضاف أن الوسيط الأمريكي "أخذ هذا الأمر في الاعتبار ووجد طريقة خلاقة من خلال إبرام اتفاق بين أمريكا وكل من إسرائيل ولبنان يحدّد النقاط التي تم التوافق حولها".وأوضح المسؤول اللبناني أن "هذه النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها".وكشف بو صعب أن "تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة".وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون هو من سيحدد الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذه الرسالة "وهو سيختار الفريق الذي سيذهب إلى الناقورة لتسليم الرسالة".ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزء من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.وقال بو صعب إن "الإشارات الأولية تفيد بأن حقل قانا يوازي تقريبا حقل كاريش بكميات الغاز بحسب الدراسات الأولية لشركة توتال".وتوقع أن "تبدأ الشركة بالتنقيب خلال أشهر ويمكن أن يبدأ الاستخراج بعد أربع سنوات"، مضيفا: "لكن قبل ذلك يمكن أن نشهد عودة الاستثمارات والشركات الأجنبية، كما أن هذا الأمر سيسهل مهمة لبنان مع صندوق النقد الدولي".واعتبر أن "الاتفاق هو إنجاز، فمنذ سنوات ونحن نحلم بأن يصبح لبنان دولة منتجة للنفط والغاز".
https://sputnikarabic.ae/20221013/عون-يعلن-موافقة-لبنان-رسميا-على-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-ويؤكد-عدم-حدوث-أي-تطبيع-1069002919.html
https://sputnikarabic.ae/20221010/-الوسيط-الأمريكي-يسلم-لبنان-وإسرائيل-الصيغة-النهائية-من-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-1068861877.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1068924186_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_113897aeae3d3d788e525316a419b132.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مسؤول لبناني يقول إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد يوقع في 26 أو27 من أكتوبر الجاري
تابعنا عبر
قال مسؤول لبناني، مساء اليوم الأحد، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد يوقع في 26 أو27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك في تصريحات
أدلى بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف من الرئيس اللبناني بملف التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقال بوصعب: "الذكاء في هذا الاتفاق نابع من فهم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين الوضع اللبناني وعدم القدرة على إبرام معاهدة دولية مع اسرائيل لكونها دولة عدو للبنان".
وأضاف أن الوسيط الأمريكي
"أخذ هذا الأمر في الاعتبار ووجد طريقة خلاقة من خلال إبرام اتفاق بين أمريكا وكل من إسرائيل ولبنان يحدّد النقاط التي تم التوافق حولها".
وأوضح المسؤول اللبناني أن "هذه النقاط التي أدرجتها الولايات المتحدة في رسالة سترسلها لكل من لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان بالموافقة الخطية على مضمون الرسالة، وكذلك ترد إسرائيل بالطريقة نفسها".
وكشف بو صعب أن "تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة".
وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون
هو من سيحدد الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذه الرسالة "وهو سيختار الفريق الذي سيذهب إلى الناقورة لتسليم الرسالة".
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزء من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
وقال بو صعب إن "الإشارات الأولية تفيد بأن حقل قانا
يوازي تقريبا حقل كاريش بكميات الغاز بحسب الدراسات الأولية لشركة توتال".
وتوقع أن "تبدأ الشركة بالتنقيب خلال أشهر ويمكن أن يبدأ الاستخراج بعد أربع سنوات"، مضيفا: "لكن قبل ذلك يمكن أن نشهد عودة الاستثمارات والشركات الأجنبية، كما أن هذا الأمر سيسهل مهمة لبنان مع صندوق النقد الدولي".
واعتبر أن "الاتفاق هو إنجاز، فمنذ سنوات ونحن نحلم بأن يصبح لبنان دولة منتجة للنفط والغاز".