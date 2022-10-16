https://sputnikarabic.ae/20221016/مصرع-3-أشخاص-وتضرر-55-ألف-جراء-الفيضانات-في-سريلانكا-1069079931.html
مصرع 3 أشخاص وتضرر 55 ألف جراء الفيضانات في سريلانكا
مصرع 3 أشخاص وتضرر 55 ألف جراء الفيضانات في سريلانكا
لقي 3 أشخاص مصرعهم وتضرر ما يزيد على 55 ألف شخص جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في سريلانكا خلال الأيام الثلاثة الماضية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T08:36+0000
2022-10-16T08:36+0000
2022-10-16T08:36+0000
سريلانكا
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قال مركز إدارة الكوارث، اليوم الأحد، إن الطقس المطير الذي تسبب في فيضانات وانزلاقات أرضية سوف يستمر حتى يوم الأربعاء.وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة الري أن مخاطر الفيضانات في بعض المناطق سوف تتفاقم إذا استمرت الأمطار الغزيرة.وأشار المركز إلى أن التحذير الصادر بشأن الانزلاقات في 6 مقاطعات تم تمديده نظرا للظروف المناخية السيئة.قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأمطار الغزيرة الحالية ترجع إلى تأثير منطقة التقارب بين المداري بالقرب من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220829/السودان-الخرطوم-وعطبرة-تبلغان-مستوى-الفيضان-1066974417.html
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سريلانكا
مصرع 3 أشخاص وتضرر 55 ألف جراء الفيضانات في سريلانكا
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وتضرر ما يزيد على 55 ألف شخص جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في سريلانكا خلال الأيام الثلاثة الماضية.
قال مركز إدارة الكوارث، اليوم الأحد، إن الطقس المطير الذي تسبب في فيضانات وانزلاقات أرضية سوف يستمر حتى يوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، ذكرت إدارة الري أن مخاطر الفيضانات في بعض المناطق
سوف تتفاقم إذا استمرت الأمطار الغزيرة.
وأشار المركز إلى أن التحذير الصادر بشأن الانزلاقات في 6 مقاطعات تم تمديده نظرا للظروف المناخية السيئة.
قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الأمطار الغزيرة الحالية ترجع إلى تأثير منطقة التقارب بين المداري بالقرب من البلاد.