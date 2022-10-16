https://sputnikarabic.ae/20221016/مصر-تقوم-بحملة-إعلامية-للترويج-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-على-نطاق-عالمي-1069084500.html

مصر تقوم بحملة إعلامية للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على نطاق عالمي

مصر تقوم بحملة إعلامية للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على نطاق عالمي

استعرض وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التي تنفذها... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T11:00+0000

2022-10-16T11:00+0000

2022-10-16T11:00+0000

العالم العربي

مصر

قناة السويس

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وأفادت صحيفة اليوم السابع، ظهر اليوم الأحد، بأن جمال الدين قد التقى برئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، منها مشروع تطوير ميناء السخنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بأهمية تنفيذ تطوير شامل ومتكامل لها.وبحث مدبولي ومال الدين مشروع تطوير ميناء العريش، ومشروعات تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، وهي المنطقة التى تشمل أرصفة الميناء، وأعمال تحسين التربة للساحات الخلفية للأرصفة، بالإضافة إلى تحسين التربة في المنطقة الصناعية، وكذلك مشروع تطوير ورفع كفاءة رصيف عباس في ميناء غرب بورسعيد.وناقش المسؤول المصري في قناة السويس موقف المشروعات التنموية المتنوعة التي تنفذها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنها ما يتعلق بعدد من المشروعات اللوجستية والموانئ البحرية وميكنة الخدمات الجمركية، ومحطات تحلية مياه، وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة.وتناول وليد جمال الدين جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف جذب المزيد من الاستثمارات عبر تحسين الحوافز المالية بالمنطقة، وكذلك بحث موقف المشروعات التي وافقت عليها هيئة قناة السويس مؤخراً، مشيرا إلى أنها تتضمن مشروع محطة متعددة الأغراض في ميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر وساحة 380 ألف م2.بالإضافة إلى ذلك مشروع إقامة منطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة في ميناء شرق بورسعيد، فضلا عن التوقيع على عقد الأرض والخدمة مع المشغل اللوجستي العالمي "أجيليتي لوجستيك" الكويتية والخاص بإقامة مركز لوجستي متكامل بالمنطقة كشريك في رقمنة الخدمات اللوجستية بإجمالي استثمارات 60 مليون دولار أمريكى، ومن المتوقع بدء الخدمة في النصف الثاني من عام 2023.

https://sputnikarabic.ae/20220116/رئيس-هيئة-قناة-السويس-من-المتوقع-إتمام-مشروع-توسيع-القناة-في-يوليو-2023-1056267293.html

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