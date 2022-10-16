https://sputnikarabic.ae/20221016/مقتل-اثنين-من-قادة-الروهينغا-داخل-مخيم-في-بنغلادش-1069085447.html
مقتل اثنين من قادة الروهينغا داخل مخيم في بنغلادش
مقتل اثنين من قادة الروهينغا داخل مخيم في بنغلادش
أعلنت الشرطة مقتل اثنين من قادة الروهينغا طعنا على أيدي عشرة أشخاص على الأقل، يوم السبت، في مخيم للاجئين جنوب شرقي بنغلادش. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T11:23+0000
2022-10-16T11:23+0000
2022-10-16T11:23+0000
بنغلاديش
الروهينغا
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الشرطة فاروق أحمد، اليوم الأحد.وقال أحمد إن الزعيمين قتلا ليل السبت في المخيم 13 في كوكس بازار جنوب شرقي البلاد.وأوضح أن "أكثر من 10 من مجرمي الروهينغا طعنوا مولوي محمد يونس (38 عاما) وهو زعيم المخيم 13. كما قتلوا محمد أنور (38 عاما) طعناً، وهو قائد آخر".وأشار إلى أن يونس توفي في الحال، بينما لفظ أنور أنفاسه الأخيرة في المستشفى.واتهم مسؤول أمني "جيش إنقاذ روهينغا أراكان"، وهي مجموعة مسلحة من الروهينغا تخوض معارك ضد الجيش في ميانمار، بتنفيذ عمليات القتل.تم توجيه الاتهام إلى العديد من عناصر المجموعة في العام الجاري عقب مقتل زعيم الروهينغا البارز محب الله في أيلول/سبتمبر 2021، الذي استقبله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض.لكن المجموعة المسلحة التي اعتقلت الشرطة البنغالية أكثر من 8 آلاف عنصر فيها لاحقا، نفت أي تورط لها.
https://sputnikarabic.ae/20220525/الأمم-المتحدة-للعالم-لا-تنسوا-مأساة-لاجئي-الروهينغا--1062702334.html
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بنغلاديش, الروهينغا
مقتل اثنين من قادة الروهينغا داخل مخيم في بنغلادش
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أعلنت الشرطة مقتل اثنين من قادة الروهينغا طعنا على أيدي عشرة أشخاص على الأقل، يوم السبت، في مخيم للاجئين جنوب شرقي بنغلادش.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الشرطة فاروق أحمد، اليوم الأحد.
وقال أحمد إن الزعيمين قتلا ليل السبت
في المخيم 13 في كوكس بازار جنوب شرقي البلاد.
وأوضح أن "أكثر من 10 من مجرمي الروهينغا طعنوا مولوي محمد يونس (38 عاما) وهو زعيم المخيم 13. كما قتلوا محمد أنور (38 عاما) طعناً، وهو قائد آخر".
وأشار إلى أن يونس توفي في الحال، بينما لفظ أنور أنفاسه الأخيرة في المستشفى.
ويسكن نحو مليون شخص من أفراد طافة الروهينغا في أكثر من 30 مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنغلادش.
واتهم مسؤول أمني "جيش إنقاذ روهينغا أراكان"، وهي مجموعة مسلحة من الروهينغا تخوض معارك ضد الجيش في ميانمار، بتنفيذ عمليات القتل.
تم توجيه الاتهام إلى العديد من عناصر المجموعة في العام الجاري عقب مقتل زعيم الروهينغا البارز محب الله في أيلول/سبتمبر 2021، الذي استقبله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض.
لكن المجموعة المسلحة التي اعتقلت الشرطة البنغالية أكثر من 8 آلاف عنصر فيها لاحقا، نفت أي تورط لها.