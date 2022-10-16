https://sputnikarabic.ae/20221016/نتنياهو-يقول-إنه-يجب-حل-الصراع-الإسرائيلي-مع-العالم-العربي-الأوسع-ثم-إمكانية-التحدث-مع-الفلسطينيين-1069095758.html

نتنياهو يقول إنه يجب حل الصراع الإسرائيلي مع العالم العربي الأوسع ثم إمكانية التحدث مع الفلسطينيين

نتنياهو يقول إنه يجب حل الصراع الإسرائيلي مع العالم العربي الأوسع ثم إمكانية التحدث مع الفلسطينيين

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بإهدار فرص التوصل إلى سلام مع بلاده، معتبرا أنهم لا يقبلون بوجود دولة يهودية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T15:50+0000

2022-10-16T15:50+0000

2022-10-16T15:50+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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جاء ذلك في حديث مع المعلق السياسي الممثل الكوميدي الأمريكي ويليام مار في برنامجه "بيل مار" على قناة "هوم بوكس أوفيس".وسأل مار نتنياهو: "هل تقومون بذبح الفلسطينيين؟ هل تقومون بتطهير عرقي؟ وهل أنتم دولة فصل عنصري؟".وأجاب نتنياهو الذي يشغل حاليا منصب رئيس المعارضة في إسرائيل: "لا، لا، أعني، هذه اتهامات سخيفة ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. الديمقراطية الوحيدة التي تحفظ حقوق الإنسان، وتحمي الحرية، وهي أفضل حليف لأمريكا".وقال إن من يرددون هذه الاتهامات "بحاجة إلى الاستيقاظ للواقع، إنها أخبار قديمة مزيفة".وحث نتنياهو الجمهور على دعم من سماهن "نساء إيران الشجعان" بدلا من الفلسطينيين.عندما سُئل نتنياهو عن حل الدولتين، قال: "المشكلة الرئيسية مع إسرائيل والفلسطينيين ليست المستوطنات، إنها الرفض الفلسطيني العنيد للاعتراف بالدولة اليهودية على أي حدود".وزعم نتنياهو أن "الفلسطينيين لا يريدون السلام" وأن الحل هو تعزيز السلام مع الدول العربية وبهذه الطريقة سيأتي الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات.وقال: "الناس يقولون دائما عليك بحل المشكلة مع الفلسطينيين قبل التوصل للسلام مع العالم العربي، لكن عليهم أن يفهموا أن الفلسطينيين يشكلون 1% من العالم العربي، وخلال الـ 25 عاما الأخيرة، رفضوا التوصل إلى سلام مع إسرائيل، لذلك قلت أنه يجب تحقيق السلام مع الـ 99% ثم يأتي لاحقا الـ 1%، وبذلك نوقف الرفض الفلسطيني للدولة اليهودية".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق (2009-2021): "ذهبت إلى دول عربية وخلال 4 أشهر، وقعنا 4 اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لذلك علينا حل الصراع مع العالم العربي الأوسع، ثم نرى بعدها إذا كان من الممكن الحديث مع الفلسطينيين".ويطمح نتنياهو زعيم حزب "الليكود" في العودة إلى سدة الحكم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها بلاده مطلع الشهر المقبل.يشار إلى أن محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، بما في ذلك على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان والتملص من حل الدولتين.

https://sputnikarabic.ae/20220715/عباس-فرصة-حل-الدولتين-قد-تكون-متاحة-اليوم-فقط-1065088196.html

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