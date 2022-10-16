https://sputnikarabic.ae/20221016/نشوب-خلافات-عميقة-بينهما-نتنياهو-يرفض-دعوة-لابيد-لحضور-لقاء-بشأن-الاتفاق-مع-لبنان-1069095435.html

"نشوب خلافات عميقة بينهما"... نتنياهو يرفض دعوة لابيد لحضور لقاء بشأن الاتفاق مع لبنان

"نشوب خلافات عميقة بينهما"... نتنياهو يرفض دعوة لابيد لحضور لقاء بشأن الاتفاق مع لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، قد رفض عقد لقاء مع سلفه، رئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد. 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T15:38+0000

2022-10-16T15:38+0000

2022-10-16T15:38+0000

أخبار العالم العربي

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

لبنان

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو رفض عقد لقاء قمة يجمعه بيائير لابيد بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلادهما ولبنان، واستعراض ملخص للاتفاق عليه.وطالب نتنياهو بعرض الاتفاق مع لبنان على البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، موضحا أن طريقة أو سلوك لابيد غير ديمقراطي، وذلك في وقت بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، يائير لابيد برسالة إلى نتنياهو وقادة الأحزاب إلى مناقشة عرض أو ملخص للاتفاق مع لبنان.ومن جهته، هاجم حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل" بزعامة يائير لابيد، نتنياهو، لعدم تلبيته دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن استعراض الاتفاق مع لبنان، موضحا أن نتنياهو لا يهتم إلا بنفسه.فيما نقلت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، عن حزب "الليكود" أن يائير لابيد قد خضع للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بشأن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) قد وافق، الأربعاء الماضي، بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "وافقت الحكومة بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان وعلى اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بطرح الاتفاق أمام الكنيست".وأضاف البيان: "أعرب أعضاء الحكومة عن دعمهم لأهمية وضرورة الاتفاق البحري مع لبنان في هذا الوقت، كما أيدوا اقتراح رئيس الوزراء لابيد بطرح الاتفاق على طاولة الكنيست".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء الماضي، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

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أخبار العالم العربي, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, إسرائيل, بنيامين نتنياهو