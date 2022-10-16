https://sputnikarabic.ae/20221016/هجوم-إرهابي-أوكراني-يستهدف-ساحة-تدريب-في-بيلغورود-الصين-تحذر-من-انفصال-تايوان-والحرب-الباردة-1069098770.html

هجوم إرهابي أوكراني يستهدف ساحة تدريب في بيلغورود... الصين تحذر من انفصال تايوان والحرب الباردة

هجوم إرهابي أوكراني يستهدف ساحة تدريب في بيلغورود... الصين تحذر من انفصال تايوان والحرب الباردة

في برنامج "عالم سبوتنيك"، نناقش: هجوم إرهابي أوكراني يستهدف ساحة تدريب في مقاطعة بيلغورود ويسفر عن مقتل 11 متطوعا، والرئيس الصيني يحذر من انفصال تايوان والحرب... 16.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-16T17:02+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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هجوم إرهابي أوكراني يستهدف ساحة تدريب في بيلغورود.. الرئيس الصيني يحذر من انفصال تايوان والحرب الباردة.. إيران تحذر من تحويل كردستان إلى نقطة تهديد لها هجوم إرهابي أوكراني يستهدف ساحة تدريب في بيلغورود.. الرئيس الصيني يحذر من انفصال تايوان والحرب الباردة.. إيران تحذر من تحويل كردستان إلى نقطة تهديد لها

هجوم إرهابي أوكراني يستهدف ساحة تدريب في مقاطعة بيلغورود ويسفر عن مقتل 11 متطوعاأسفر هجوم نفذه إرهابيان على ساحة تدريب للرماية في مقاطعة بيلغورود عن مقتل أحد عشر شخصا وإصابة خمسة عشر آخرين.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية، بأن الإرهابيان أطلقا النار على عناصر الوحدة، أثناء تدريبات مع متطوعين، مشيرة إلى أنه تمت تصفيتهما ونقل المصابين للمستشفى. وقال بيان الوزارة إن وكالات السلطات التنفيذية تحقق في موقع الهجوم.يأتي هذا في وقت قصفت فيه القوات الأوكرانية مستودع نفط في بيلغورود، واستهداف نقطة تفتيش جمركية في بلدة شيبكينو الحدودية، بحسب ما أعلنه حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف.وفي السياق، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية استهدفت المقاطعة.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع ستة عشر انفجارا فوق بيلغورود، مشيرا إلى أن شخصين، أصيبا نتيجة القصف.وحول الموضوع، قال الخبير الأمني والاستراتيجي، العميد ناجي ملاعب، لبرنامجنا:وأضاف: "على الجانب الآخر نجد أن الأوكران ردوا بقصف الجسر الرئيسي الذي يربط القرم بروسيا، وكذلك الهجوم على منشآت عسكرية وبنى تحتية عسكرية، وأيضاً الهجوم على مركز تدريبي في مدينة بيلغورود، ما يعد عملاً خارجا عن إطار العمليات العسكرية وهذا الأمر قد يجر الأمور إلى تصعيد أكثر وأكبر".الرئيس الصيني يحذر من انفصال تايوان والحرب الباردة.. ويؤكد على ضرورة تطوير العلاقات مع كوريا الشماليةتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالمضي قدما في أن تستعيد بلاده تايوان بنفس الخطى التي تمكنت من خلالها السيطرة الكاملة على هونغ كونغ.جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، والذي يعقد كل خمس سنوات.وأكد شي، أن الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة.وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ترفض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن بكين ستعزز قدرات الردع الاستراتيجي وستشرع في بناء جيش على مستوى عالمي.وأضاف شي جين بينغ، أنه من المهم لبلاده تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية أكثر من أي وقت مضى، موضحا أن التغييرات الحادة والمعقدة التي تشهدها الأوضاع الدولية والإقليمية، تحتم تعزيز الاتصال الاستراتيجي والوحدة والتعاون بين البلدين.وبهذا الصدد، يقول مدير مركز البحوث الصينية المصرية، ياسر جاد الله:وأوضح أن هذا الواقع "أثر بشكل كبير على صناعات كثيرة تعتمد على هذه الرقائق في الصين، حيث تحاول بكين التعامل مع هذا الأمر بشئٍ من الحذر، على الرغم من أنها كانت تتوقع أن يحدث هذا في فترة إدارة ترامب، لذلك تحاول الصين تعويض الأمر من خلال التوسع مع دول أخرى في دول جنوب شرق آسيا واستقبال العمالة الفنية المتخصصة في هذه المجالات".إيران تطالب بمنع تحويل إقليم كردستان إلى نقطة تهديد وتقول إنها ترصد القواعد الأمريكية هناك وتستمر في ملاحقة الانفصاليينطالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العراق بألا يسمح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران.وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الذي بحث معه العلاقات الثنائية، والوضع في إقليم كردستان، ذكر أن ما تنتظره طهران من بغداد هو ألا يكون تراب منطقة كردستان مكانا للعمليات الإرهابية والتهديدات لإيران، بحسب بيان الخارجية.من جهته، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن العمليات ضد من وصفهم بالإرهابيين والانفصاليين في إقليم كردستان ستستمر.وأفادت وكالة تسنيم، بأن تصريحات باقري جاءت بشأن جماعة "الزمر" شمال غربي البلاد، والمدعومة من الولايات المتحدة.وأكد باقري أن جماعة الزمر، وبدعم من الإدارة الأمريكية تحولت مقارها إلى مجموعة معادية للأمن القومي الإيراني، مشيرا إلى أن هناك 1200 مقر عسكري شمالي العراق تقوم بعمليات ضد إيران.واعتبر أن "هذه التصريحات يمكن ربطها بالاحتجاجات الي تشهدها إيران، حيث أن أمن البلاد مهدد بالخطر"، موضحا أنها "تضغط على الجهات التي تؤجج الصراعات داخل إيران وتهدأ الاحتجاجات".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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