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هزة أرضية تضرب تبوك شمال السعودية
هزة أرضية تضرب تبوك شمال السعودية
سجلت محطات الشبكة السعودية للرصد الزلزالي التابعة لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية يوم الأحد هزة أرضية تبعد مسافة 48 كم شمال غرب... 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T23:53+0000
2022-10-16T23:53+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغت قوة الهزة الأرضية 3.38 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 19.37 كم تحت سطح الأرض.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية التي وقعت في (الساعة 10:46 مساء بالتوقيت المحلي)، ناتجة عن إجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة.وطمئن أبا الخيل، المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر من حيث القدر الزلزالي وليس منها خطورة، كما أن محطات الرصد الزلزالي بالهيئة لم تسجل أي هزات ارتدادية.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية
أخبار السعودية اليوم, السعودية

هزة أرضية تضرب تبوك شمال السعودية

23:53 GMT 16.10.2022
© AP Photo / Jad Saabعاصفة رملية تضرب العاصمة السعودية الرياض، مارس 10 عام 2009
عاصفة رملية تضرب العاصمة السعودية الرياض، مارس 10 عام 2009 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Jad Saab
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سجلت محطات الشبكة السعودية للرصد الزلزالي التابعة لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية يوم الأحد هزة أرضية تبعد مسافة 48 كم شمال غرب تبوك.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغت قوة الهزة الأرضية 3.38 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 19.37 كم تحت سطح الأرض.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية التي وقعت في (الساعة 10:46 مساء بالتوقيت المحلي)، ناتجة عن إجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة.
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وطمئن أبا الخيل، المواطنين والمقيمين بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس ريختر من حيث القدر الزلزالي وليس منها خطورة، كما أن محطات الرصد الزلزالي بالهيئة لم تسجل أي هزات ارتدادية.
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