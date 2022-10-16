https://sputnikarabic.ae/20221016/وزيرا-خارجية-ليبيا-وصربيا-يبحثان-إعادة-فتح-سفارة-بلغراد-لدى-طرابلس-1069107010.html
وزيرا خارجية ليبيا وصربيا يبحثان إعادة فتح سفارة بلغراد لدى طرابلس
وزيرا خارجية ليبيا وصربيا يبحثان إعادة فتح سفارة بلغراد لدى طرابلس
بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش في صربيا إعادة فتح سفارة بلغراد لدى طرابلس. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T19:10+0000
2022-10-16T19:10+0000
2022-10-16T19:10+0000
أخبار ليبيا اليوم
صربيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1050480711_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c0253291a80946a5f055b0d5036e9d93.jpg
جاء ذلك خلال زيارة أجرتها المنقوش اليوم الأحد إلى صربيا هي الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاما، بحسب بيان للخارجية الليبية نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك" (شبكة تواصل تابعة لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وكان في استقبال المنقوش والوفد المرافق لها وزير خارجية جمهورية صربيا "نيكولا سيلاكوفيتش".وبحثت المنقوش خلال اجتماع مع نظيرها الصربي سيلاكوفيتش "الاستعدادات لإعادة افتتاح سفارة جمهورية صربيا المعتمدة لدى ليبيا والمقيمة حالياً في تونس، لمباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس".وخلال الأعوام الأخيرة الماضية، بدأت بعض السفارات الأجنبية في العودة إلى مباشرة عملها من طرابلس التي غادرتها عقب ااقتتال داخلي أعقب الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي.ومن أبرز الدول التي أعادت افتتاح سفارتها في ليبيا إسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا والجزائر وعدد من البعثات الدبلوماسية آخرها بريطانيا التي افتتح سفارتها يوم الأحد الماضي الخامس من يونيو/ حزيران الجاري.كما بحث الوزيران "آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم"، وفق نص البيان.ووقعت المنقوش وسيلاكوفيتش مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية "من أجل إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، بالإضافة إلى إعداد كوادر دبلوماسية تكون مؤهلة علمياً وعمليا".
https://sputnikarabic.ae/20220609/عودة-البعثات-الدبلوماسية-إلى-العاصمة-الليبية-طرابلس-بعد-إغلاق-تجاوز-8-سنوات-1063313736.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1050480711_91:0:943:639_1920x0_80_0_0_acc6acc69a5854e56293858243fd9cd4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, صربيا
وزيرا خارجية ليبيا وصربيا يبحثان إعادة فتح سفارة بلغراد لدى طرابلس
تابعنا عبر
بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش في صربيا إعادة فتح سفارة بلغراد لدى طرابلس.
جاء ذلك خلال زيارة أجرتها المنقوش اليوم الأحد إلى صربيا هي الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاما، بحسب بيان للخارجية الليبية نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك" (شبكة تواصل تابعة لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وكان في استقبال المنقوش والوفد المرافق لها وزير خارجية جمهورية صربيا "نيكولا سيلاكوفيتش".
وبحثت المنقوش
خلال اجتماع مع نظيرها الصربي سيلاكوفيتش "الاستعدادات لإعادة افتتاح سفارة جمهورية صربيا المعتمدة لدى ليبيا والمقيمة حالياً في تونس، لمباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس".
وخلال الأعوام الأخيرة الماضية، بدأت بعض السفارات الأجنبية
في العودة إلى مباشرة عملها من طرابلس التي غادرتها عقب ااقتتال داخلي أعقب الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي.
ومن أبرز الدول التي أعادت افتتاح سفارتها في ليبيا إسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا والجزائر وعدد من البعثات الدبلوماسية آخرها بريطانيا التي افتتح سفارتها يوم الأحد الماضي الخامس من يونيو/ حزيران الجاري.
كما بحث الوزيران "آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم"، وفق نص البيان.
ووقعت المنقوش وسيلاكوفيتش مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية "من أجل إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، بالإضافة إلى إعداد كوادر دبلوماسية تكون مؤهلة علمياً وعمليا".