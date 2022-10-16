وزير الدفاع السعودي يصف المزاعم حول دعم بلاده لروسيا ضد أوكرانيا "بالزائفة" ويوجه سؤالا حول إيران
16:41 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 16.10.2022)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
رفض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الادعاءات بدعم السعودية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الوزير السعودي، حسبما نقلت عنه قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الأحد، "نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، والجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأتي من حكومة أوكرانيا".
وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان:— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 16, 2022
نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأتي من حكومة أوكرانيا#الإخبارية_عاجل
وأضاف الوزير: "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا، إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟".
وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان:— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 16, 2022
على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا،
إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/N2tPkABSGe
وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.
ووافقت مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
عقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.
فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.