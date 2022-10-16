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https://sputnikarabic.ae/20221016/وزير-الدفاع-السعودي-يصف-مزاعم-دعم-السعودية-لروسيا-ضد-أوكرانيا-بالزائفة-1069098409.html
وزير الدفاع السعودي يصف المزاعم حول دعم بلاده لروسيا ضد أوكرانيا "بالزائفة" ويوجه سؤالا حول إيران
وزير الدفاع السعودي يصف المزاعم حول دعم بلاده لروسيا ضد أوكرانيا "بالزائفة" ويوجه سؤالا حول إيران
رفض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الادعاءات بدعم السعودية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة في دونباس. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T16:41+0000
2022-10-16T17:06+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال الوزير السعودي، حسبما نقلت عنه قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الأحد، "نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، والجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأتي من حكومة أوكرانيا".وأضاف الوزير: "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا، إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟".وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.ووافقت مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.عقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.
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السعودية, روسيا, أخبار أوكرانيا
السعودية, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع السعودي يصف المزاعم حول دعم بلاده لروسيا ضد أوكرانيا "بالزائفة" ويوجه سؤالا حول إيران

16:41 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 16.10.2022)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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رفض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الادعاءات بدعم السعودية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الوزير السعودي، حسبما نقلت عنه قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الأحد، "نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، والجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأتي من حكومة أوكرانيا".
وأضاف الوزير: "على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا، إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟".
وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة "أوبك+" التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى، بخفض إنتاج النفط.
ووافقت مجموعة "أوبك+" على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في المئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.
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14:33 GMT
عقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.
فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.
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