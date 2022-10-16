https://sputnikarabic.ae/20221016/وصول-4-طائرات-نقل-ثقيلة-أمريكية-إلى-بولندا-1069084069.html
وصول 4 طائرات نقل ثقيلة أمريكية إلى بولندا
وصول 4 طائرات نقل ثقيلة أمريكية إلى بولندا
وصلت أربع طائرات نقل ثقيلة أمريكية على الأقل إلى بولندا خلال الـ24 الساعة الماضية، وفقًا لبيانات من موارد الطيران الغربية. 16.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-16T10:37+0000
2022-10-16T10:37+0000
2022-10-16T10:45+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وبحسبها، هبطت طائرات شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركتي النقل الأمريكيتين أطلس إير وكاليتا إير، المستأجرة من البنتاغون، في مطار مدينة رزيسزو البولندية، الواقع على بعد 90 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا. هذه الطائرات قادرة على حمل ما يصل إلى 120 طنًا من البضائع.كما تم تسجيل وصول طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الملكي الكندي CC-130J Hercules في رزيسزو.منذ نهاية فبراير/شباط، زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بـ 142 نظام مدفعية وأكثر من 707000 قذيفة وصاروخ، وفقًا لقيادة النقل في القوات المسلحة الأمريكية.تم نشر 56000 نظام صاروخي محمول لمكافحة الأهداف المدرعة، وأكثر من 1400 منظومة دفاع جوي محمولة، و15 مروحية، و42 رادارًا مضادًا للبطاريات، و10200 بندقية هجومية ومسدس، وأكثر من 68 مليون خرطوشة أسلحة صغيرة تم نقلها أيضًا من الولايات المتحدة إلى أوروبا و18 زورق دورية. لهذا الغرض، قامت طائرات النقل الثقيلة بنحو 800 رحلة إلى أوروبا. وتم استخدام 44 سفينة و 104 قطارات و2.8 ألف مقطورة.في المجموع، تم تسليم أكثر من 75 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوروبا لنقلها إلى أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار أوكرانيا
وصول 4 طائرات نقل ثقيلة أمريكية إلى بولندا
10:37 GMT 16.10.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 16.10.2022) تابعنا عبر
وصلت أربع طائرات نقل ثقيلة أمريكية على الأقل إلى بولندا خلال الـ24 الساعة الماضية، وفقًا لبيانات من موارد الطيران الغربية.
وبحسبها، هبطت طائرات شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركتي النقل الأمريكيتين أطلس إير وكاليتا إير، المستأجرة من البنتاغون، في مطار مدينة رزيسزو البولندية، الواقع على بعد 90 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا. هذه الطائرات قادرة على حمل ما يصل إلى 120 طنًا من البضائع.
كما تم تسجيل وصول طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الملكي الكندي CC-130J Hercules في رزيسزو.
منذ نهاية فبراير/شباط، زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بـ 142 نظام مدفعية وأكثر من 707000 قذيفة وصاروخ، وفقًا لقيادة النقل في القوات المسلحة الأمريكية.
تم نشر 56000 نظام صاروخي محمول لمكافحة الأهداف المدرعة، وأكثر من 1400 منظومة دفاع جوي محمولة، و15 مروحية، و42 رادارًا مضادًا للبطاريات، و10200 بندقية هجومية ومسدس، وأكثر من 68 مليون خرطوشة أسلحة صغيرة تم نقلها أيضًا من الولايات المتحدة إلى أوروبا و18 زورق دورية. لهذا الغرض، قامت طائرات النقل الثقيلة بنحو 800 رحلة إلى أوروبا. وتم استخدام 44 سفينة و 104 قطارات و2.8 ألف مقطورة.
في المجموع، تم تسليم أكثر من 75 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوروبا لنقلها إلى أوكرانيا.