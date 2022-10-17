https://sputnikarabic.ae/20221017/ألمانياإلغاء-عشرات-الرحلات-الجوية-بسبب-إضراب-الطيارين--1069124307.html
ألمانيا...إلغاء عشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب الطيارين
ألمانيا...إلغاء عشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب الطيارين
بدأ طيارو شركة الطيران يورو وينغز الألمانية، اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ما أسفر عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:59+0000
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وقال متحدث باسم نقابة الطيارين الألمان، فيرينيجونج كوكبيت، إن الإضراب بدأ كما هو مخطط له. لم يتم تقديم أي عرض آخر.وتتوقع شركة الطيران أن يتم إلغاء نحو نصف الرحلات الجوية بسبب توقف العمل، بحسب موقع airliners.de الألماني.وتضرر مطار دوسلدورف بشكل خاص من الإضراب، حيث تم إلغاء 102 من 171 رحلة مخطط لها اليوم الاثنين، فيما تم إلغاء 43 رحلة في مطار كولونيا بون، وتم إلغاء 40 إقلاع وهبوط في شتوتغارت.كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في المطارات الأخرى في هامبورغ وبرلين.وقال مطار العاصمة الألمانية إن هذه الرحلات هي في الغالب رحلات جوية ألمانية داخلية في اتجاه شتوتغارت أو كولونيا بون أو دوسلدورف.وقررت نقابة الطيارين الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، عقب فشل مفاوضات أجرتها مع مجموعة "لوفتهانزا" المالكة لشركة الطيران، بشأن تحسين ظروف عمل الطيارين.فيما قالت لوفتهانزا إنها لن تكون قادرة على تقديم عرض أفضل، معتبرة أن إضراب الطيارين سيسهم فقط في تجدد خيبة أمل العملاء والمزيد من الأضرار التي تلحق بالملايين.وتدعو نقابة الطيارين من بين أمور أخرى إلى تخفيض الحد الأقصى لأوقات عمل الطيارين وزيادة فترات الراحة.
https://sputnikarabic.ae/20220719/الخطوط-الإسكندنافية-تتوصل-إلى-اتفاق-لإنهاء-إضراب-الطيارين-1065262761.html
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ألمانيا...إلغاء عشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب الطيارين
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بدأ طيارو شركة الطيران يورو وينغز الألمانية، اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ما أسفر عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية.
وقال متحدث باسم نقابة الطيارين الألمان، فيرينيجونج كوكبيت، إن الإضراب بدأ كما هو مخطط له. لم يتم تقديم أي عرض آخر.
وتتوقع شركة الطيران أن يتم إلغاء نحو نصف الرحلات الجوية بسبب توقف العمل، بحسب موقع
airliners.de الألماني.
وتضرر مطار دوسلدورف بشكل خاص من الإضراب، حيث تم إلغاء 102 من 171 رحلة مخطط لها اليوم الاثنين، فيما تم إلغاء 43 رحلة في مطار كولونيا بون، وتم إلغاء 40 إقلاع وهبوط في شتوتغارت.
كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في المطارات الأخرى في هامبورغ وبرلين.
وقال مطار العاصمة الألمانية إن هذه الرحلات هي في الغالب رحلات جوية ألمانية داخلية في اتجاه شتوتغارت أو كولونيا بون أو دوسلدورف.
وقررت نقابة الطيارين الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، عقب فشل مفاوضات أجرتها مع مجموعة "لوفتهانزا" المالكة لشركة الطيران، بشأن تحسين ظروف عمل الطيارين.
فيما قالت لوفتهانزا إنها لن تكون قادرة على تقديم عرض أفضل، معتبرة أن إضراب الطيارين
سيسهم فقط في تجدد خيبة أمل العملاء والمزيد من الأضرار التي تلحق بالملايين.
وتدعو نقابة الطيارين من بين أمور أخرى إلى تخفيض الحد الأقصى لأوقات عمل الطيارين وزيادة فترات الراحة.