https://sputnikarabic.ae/20221017/إعلام-بريطاني-يتهم-الصين-بمنافسة-الديمقراطية-الغربية-بعد-ظهور-دعمها-لروسيا-1069135274.html

إعلام بريطاني يتهم الصين بمنافسة "الديمقراطية الغربية" بعد ظهور دعمها لروسيا

إعلام بريطاني يتهم الصين بمنافسة "الديمقراطية الغربية" بعد ظهور دعمها لروسيا

نقلت وسائل إعلام بريطانية، عن وثيقة للاتحاد الأوروبي، من المفترض أن يناقشها وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم المقبل، أن الصين دخلت عمليا في تنافس مباشر... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T12:07+0000

2022-10-17T12:07+0000

2022-10-17T12:07+0000

الصين

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن تعزيز العلاقات بين بكين وموسكو، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية، يعتبر تطورا مثيرا للقلق؛ حيث أدى دعم الصين إلى دخولها في تنافس مباشر بشكل أكبر، مع الديمقراطية الغربية".ووفقا للوثيقة، فإنه يجري تشجيع الدول الأعضاء في الاتحاد، على التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتقليل الاعتماد على بكين، كما يمكن استثناء تعاون الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد، مع الصين؛ فقط في مجال الصحة والبيئة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي في كازاخستان: "تتحدث الهند والصين دائما عن الحاجة إلى إقامة حوار، لحل كل شيء سلميا، نحن نعرف موقفهما، هؤلاء حلفاء وشركاء مقربون لنا، ونحن نحترم موقفهم؛ لكننا نعرف أيضا موقف [نظام] كييف [الرافض للتفاوض]".كانت السلطات الصينية قد طلبت من كبرى الشركات المملوكة للدولة في البلاد التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في أوروبا، فضلاً عن دول آسيوية أخرى، لضمان موسم التدفئة في فصل الشتاء في البلاد.وقالت مصادر للوكالة في إشارة إلى الغاز الطبيعي المسال، إن "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الهيئة الاقتصادية الرئيسية في البلاد، أمرت شركة بتروتشاينا وسينوبك وكنوك المحدودة بالاحتفاظ بشحنات الشتاء للاستخدام المحلي"، فيما لم تعلق على هذه المعلومات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنظم.

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