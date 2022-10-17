https://sputnikarabic.ae/20221017/إيران-تحذر-من-رد-فوري-ضد-أي-عقوبات-أوروبية-1069135057.html
إيران تحذر من "رد فوري" ضد أي عقوبات أوروبية
إيران تحذر من "رد فوري" ضد أي عقوبات أوروبية
أكدت إيران أنها سترد بشكل "فوري" على العقوبات التي من المتوقع أن يفرضها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، على خلفية التظاهرات التي اندلعت بسبب وفاة الشابة... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T11:55+0000
2022-10-17T11:55+0000
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أخبار إيران
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين.وقال كنعاني إن فرض الدول الأوروبية عقوبات على بلاده ستكون "خطوة غير بنّاة وغير عقلانية".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون".وحذر من أنه في حال اعتمد الاتحاد الأوروبي سياسات مزدوجة، فإن إيران سيكون لها ردّ فعل متناسب ومتبادل.وأوضح أن هذا الأمر ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وعلى "الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران".وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة الأوروبية.وفي وقت سابق اليوم، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتوقع أن يوافق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على عقوبات ضد إيران بسبب تعاملها مع الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، في مقر الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/إيران-تدعو-الدول-الأوروبية-إلى-تبني-سياسات-منطقية-وعدم-التدخل-في-شؤونها-1069122055.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيران تحذر من "رد فوري" ضد أي عقوبات أوروبية
11:55 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
أكدت إيران أنها سترد بشكل "فوري" على العقوبات التي من المتوقع أن يفرضها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، على خلفية التظاهرات التي اندلعت بسبب وفاة الشابة مهسا أميني.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين.
وقال كنعاني إن فرض الدول الأوروبية عقوبات على بلاده ستكون "خطوة غير بنّاة وغير عقلانية".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون".
وحذر من أنه في حال اعتمد الاتحاد الأوروبي سياسات مزدوجة
، فإن إيران سيكون لها ردّ فعل متناسب ومتبادل.
وأوضح أن هذا الأمر ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وعلى "الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران".
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة الأوروبية.
وفي وقت سابق اليوم، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتوقع أن يوافق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على عقوبات ضد إيران بسبب تعاملها مع الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، في مقر الشرطة.