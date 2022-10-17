https://sputnikarabic.ae/20221017/إيران-تحذر-من-رد-فوري-ضد-أي-عقوبات-أوروبية-1069135057.html

إيران تحذر من "رد فوري" ضد أي عقوبات أوروبية

إيران تحذر من "رد فوري" ضد أي عقوبات أوروبية

أكدت إيران أنها سترد بشكل "فوري" على العقوبات التي من المتوقع أن يفرضها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، على خلفية التظاهرات التي اندلعت بسبب وفاة الشابة... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T11:55+0000

2022-10-17T11:55+0000

2022-10-17T11:56+0000

أخبار إيران

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067075124_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_c8a2f7a30fb20c48f61f2bf4fc0a87ac.jpg

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين.وقال كنعاني إن فرض الدول الأوروبية عقوبات على بلاده ستكون "خطوة غير بنّاة وغير عقلانية".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون".وحذر من أنه في حال اعتمد الاتحاد الأوروبي سياسات مزدوجة، فإن إيران سيكون لها ردّ فعل متناسب ومتبادل.وأوضح أن هذا الأمر ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وعلى "الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران".وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة الأوروبية.وفي وقت سابق اليوم، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتوقع أن يوافق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على عقوبات ضد إيران بسبب تعاملها مع الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، في مقر الشرطة.

https://sputnikarabic.ae/20221017/إيران-تدعو-الدول-الأوروبية-إلى-تبني-سياسات-منطقية-وعدم-التدخل-في-شؤونها-1069122055.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي