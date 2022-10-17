https://sputnikarabic.ae/20221017/إيران-تدعو-الدول-الأوروبية-إلى-تبني-سياسات-منطقية-وعدم-التدخل-في-شؤونها-1069122055.html
إيران تدعو الدول الأوروبية إلى تبني سياسات منطقية وعدم التدخل في شؤونها
إيران تدعو الدول الأوروبية إلى تبني سياسات منطقية وعدم التدخل في شؤونها
دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، الدول الأوروبية إلى "تبني سياسات منطقية تجاه طهران وعدم التدخل في شؤونها"، وذلك في أعقاب... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات كنعاني، في مؤتمر صحفي اليوم: "نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسات منطقية تجاه إيران وندعو الدول التي تتدخل في الشأن الإيراني إلى الاحتكام إلى منطق العقل".وأكد كنعاني: "نحذر الأوروبيين من تبني سلوكيات تدخلية وغير منطقية تجاه إيران".وفي وقت سابق، دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية، واتخاذ إجراءات جدية لبناء الثقة مع جيرانها والمجتمع الدولي.وقال الملك سلمان، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى: "ندعو إيران للوفاء عاجلًا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي".وأكد العاهل السعودي أن "استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها".
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إيران تدعو الدول الأوروبية إلى تبني سياسات منطقية وعدم التدخل في شؤونها
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دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، الدول الأوروبية إلى "تبني سياسات منطقية تجاه طهران وعدم التدخل في شؤونها"، وذلك في أعقاب انتقادات أوروبية للحكومة الإيرانية خلال تعاملها مع الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات كنعاني، في مؤتمر صحفي اليوم: "نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسات منطقية تجاه إيران وندعو الدول التي تتدخل في الشأن الإيراني إلى الاحتكام إلى منطق العقل".
وأضاف كنعاني: "بعض الدول تطلق المزاعم ضد إيران وهي مثال لانتهاك حقوق الإنسان في العالم ولا يمتلكون الصلاحية الأخلاقية للتدخل بالشأن الإيراني"، مشددا: "إذا ما أرادوا الاستمرار في سياسات الازدواجية في مواقفهم فإن إيران سترد بشكل يلائم مواقفهم".
وأكد كنعاني: "نحذر الأوروبيين من تبني سلوكيات تدخلية وغير منطقية تجاه إيران".
وفي وقت سابق، دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية
، واتخاذ إجراءات جدية لبناء الثقة مع جيرانها والمجتمع الدولي.
وقال الملك سلمان، في خطابه السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى: "ندعو إيران للوفاء عاجلًا بالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي".
وأكد العاهل السعودي أن "استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومن هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها".