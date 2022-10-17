https://sputnikarabic.ae/20221017/اتفاقية-روسية-سورية-في-ميدان-أبحاث-السرطان-1069134105.html
اتفاقية روسية سورية في ميدان أبحاث السرطان
اتفاقية روسية سورية في ميدان أبحاث السرطان
وقّعت روسيا وسوريا اتفاقية لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين في مجال أبحاث السرطان، وتطوير برامج التبادل العلمي بين الطرفين. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T11:44+0000
2022-10-17T11:44+0000
2022-10-17T11:44+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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ووقّع الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي في سوريا ورئيس مركز أبحاث السرطان في موسكو، بحضور معاون وزير الصحة في روسيا الاتحادية.وتنص الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بين الباحثين السوريين والروس في مركزي أبحاث السرطان في دمشق وموسكو، وتبادل الخبرات والدراسات بما يحقق المصلحة المشتركة.وتحدث رئيس جامعة دمشق محمد الجبان، في وقت سابق، في لقاء مع "سبوتنيك"، عن افتتاح المؤتمر الطبي السوري الروسي والذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو التعاون في هذا المجال، بالإضافة للتوجه لاختصاصات أخرى مستقبلا.
https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-التعليم-العالي-السوري-يبحث-في-موسكو-التعاون-مع-روسيا-ومشاكل-الطلبة-1068874404.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
اتفاقية روسية سورية في ميدان أبحاث السرطان
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وقّعت روسيا وسوريا اتفاقية لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين في مجال أبحاث السرطان، وتطوير برامج التبادل العلمي بين الطرفين.
ووقّع الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي في سوريا ورئيس مركز أبحاث السرطان في موسكو، بحضور معاون وزير الصحة في روسيا الاتحادية.
وتنص الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بين الباحثين السوريين والروس في مركزي أبحاث السرطان في دمشق وموسكو، وتبادل الخبرات والدراسات بما يحقق المصلحة المشتركة.
وتحدث رئيس جامعة دمشق محمد الجبان، في وقت سابق، في لقاء مع "سبوتنيك"، عن افتتاح المؤتمر
الطبي السوري الروسي والذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو التعاون في هذا المجال، بالإضافة للتوجه لاختصاصات أخرى مستقبلا.