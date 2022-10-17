عربي
https://sputnikarabic.ae/20221017/اتفاقية-روسية-سورية-في-ميدان-أبحاث-السرطان-1069134105.html
اتفاقية روسية سورية في ميدان أبحاث السرطان
اتفاقية روسية سورية في ميدان أبحاث السرطان
وقّعت روسيا وسوريا اتفاقية لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين في مجال أبحاث السرطان، وتطوير برامج التبادل العلمي بين الطرفين. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T11:44+0000
2022-10-17T11:44+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069133923_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f351007bf7c1885ba8013c08c1d4d8d0.jpg
ووقّع الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي في سوريا ورئيس مركز أبحاث السرطان في موسكو، بحضور معاون وزير الصحة في روسيا الاتحادية.وتنص الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بين الباحثين السوريين والروس في مركزي أبحاث السرطان في دمشق وموسكو، وتبادل الخبرات والدراسات بما يحقق المصلحة المشتركة.وتحدث رئيس جامعة دمشق محمد الجبان، في وقت سابق، في لقاء مع "سبوتنيك"، عن افتتاح المؤتمر الطبي السوري الروسي والذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو التعاون في هذا المجال، بالإضافة للتوجه لاختصاصات أخرى مستقبلا.
https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-التعليم-العالي-السوري-يبحث-في-موسكو-التعاون-مع-روسيا-ومشاكل-الطلبة-1068874404.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069133923_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cd6c2be73a8bcc58a9ac08b913d9623e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

اتفاقية روسية سورية في ميدان أبحاث السرطان

11:44 GMT 17.10.2022
© Sputnikاتفاقية روسية سورية في ميدان أبحاث السرطان
اتفاقية روسية سورية في ميدان أبحاث السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
وقّعت روسيا وسوريا اتفاقية لتعزيز التعاون الطبي بين البلدين في مجال أبحاث السرطان، وتطوير برامج التبادل العلمي بين الطرفين.
ووقّع الاتفاقية كل من وزير التعليم العالي في سوريا ورئيس مركز أبحاث السرطان في موسكو، بحضور معاون وزير الصحة في روسيا الاتحادية.
وزير التعليم العالي السوري بسام إبراهيم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
وزير التعليم العالي السوري يبحث في موسكو التعاون مع روسيا ومشاكل الطلاب
11 أكتوبر, 08:39 GMT
وتنص الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بين الباحثين السوريين والروس في مركزي أبحاث السرطان في دمشق وموسكو، وتبادل الخبرات والدراسات بما يحقق المصلحة المشتركة.
وتحدث رئيس جامعة دمشق محمد الجبان، في وقت سابق، في لقاء مع "سبوتنيك"، عن افتتاح المؤتمر الطبي السوري الروسي والذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو التعاون في هذا المجال، بالإضافة للتوجه لاختصاصات أخرى مستقبلا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:38 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала