https://sputnikarabic.ae/20221017/اتفاق-بين-الإمارات-واليابان-على-إلغاء-التأشيرة-المسبقة-لمواطني-البلدين--1069136950.html
اتفاق بين الإمارات واليابان على إلغاء التأشيرة المسبقة لمواطني البلدين
اتفاق بين الإمارات واليابان على إلغاء التأشيرة المسبقة لمواطني البلدين
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التوصل إلى اتفاق مع اليابان يقضي بإلغاء التأشيرة المسبقة بينهما لمواطني البلدين ابتداءً من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T12:45+0000
2022-10-17T12:45+0000
2022-10-17T12:45+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الخارجية أنه "أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر العادية، السفر إلى اليابان دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوما في كل زيارة لغرض السياحة أو العمل".وأشارت إلى أن تطبيق هذه الخطوة سيبدأ في 1 نوفمبر المقبل، موضحة أنه سيكون للإماراتيين الحق في السفر دون حاجة لتقديم طلب في سفارة اليابان في أبو ظبي أو التقديم على الإعفاء أو دفع أية رسوم.وحثت وزارة الخارجية على ضرورة مراعاة شروط دخول اليابان والتي تشمل، امتلاك جواز سفر صالح لمدة نصف عام على الأقل، وتوفر نتيجة فحص PCR سلبية لكورونا قبل المغادرة بـ 72 ساعة، أو تقديم شهادة تثبت تلقي 3 جرعات من التطعيمات المعتمدة في اليابان.من جانبه، أكد خالد عبد لله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الإمارات-تتصدر-دول-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-على-المؤشر-العالمي-للأمن-الغذائي-2022-1069135399.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اتفاق بين الإمارات واليابان على إلغاء التأشيرة المسبقة لمواطني البلدين
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة التوصل إلى اتفاق مع اليابان يقضي بإلغاء التأشيرة المسبقة بينهما لمواطني البلدين ابتداءً من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية
عن وزارة الخارجية أنه "أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر العادية، السفر إلى اليابان دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوما في كل زيارة لغرض السياحة أو العمل".
وأشارت إلى أن تطبيق هذه الخطوة سيبدأ في 1 نوفمبر المقبل، موضحة أنه سيكون للإماراتيين الحق في السفر دون حاجة لتقديم طلب في سفارة اليابان في أبو ظبي أو التقديم على الإعفاء أو دفع أية رسوم.
وحثت وزارة الخارجية على ضرورة مراعاة شروط دخول اليابان والتي تشمل، امتلاك جواز سفر صالح
لمدة نصف عام على الأقل، وتوفر نتيجة فحص PCR سلبية لكورونا قبل المغادرة بـ 72 ساعة، أو تقديم شهادة تثبت تلقي 3 جرعات من التطعيمات المعتمدة في اليابان.
من جانبه، أكد خالد عبد لله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.