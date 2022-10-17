https://sputnikarabic.ae/20221017/اجتماعات-روسية-سورية-لدعم-دمشق-في-قطاعات-الطاقة-والصحة-والزراعة-1069127641.html
اجتماعات روسية سورية لدعم دمشق في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة
اجتماعات روسية سورية لدعم دمشق في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة
انطلقت، صباح اليوم، سلسلة الاجتماعات التقنية بين الوفود الروسية والسورية، في إطار الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:35+0000
2022-10-17T09:35+0000
2022-10-17T09:44+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069127334_455:0:4096:2048_1920x0_80_0_0_49e6866c908e7ef7e8a5c7125ee59d0f.jpg
وعقدت الفرق الفنية الحكومية النظيرة في البلدين، اجتماعات نوعية منفصلة استضافتها قاعات (قصر المؤتمرات) في ريف العاصمة دمشق.وشهدت قاعات قصر المؤتمرات اجتماع عمل بين ممثلي وزارة الطاقة الروسية ووزارتي الكهرباء والنفط السوريتين، بحث الجانبان خلالها سبل تعزيز كفاءة البنى التحتية السورية ذات العلاقة.كما عقد ممثلو جامعة موسكو التقنية الحكومية اجتماعا مع خبراء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق تناول التعاون العلمي بين الجانبين تمهيدا لعقد اتفاقيتي تعاون في الميدان التكنولوجي.ويتضمن اليوم الأول من اجتماعات الجانبين السوري والروسي لقاءات عمل بين الفرق المتخصصة في ميادين الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والنفط والكهرباء والزراعة، إضافة إلى فعاليات ونشاطات تقام في عدد من المحافظات، يتخللها توزيع مساعدات ومعدات روسية لبعض المؤسسات في سوريا.وتستمر الاجتماعات الروسية السورية على مدار أربعة أيام تنتهي بجلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.وكانت اللجنتان عقدتا اجتماعهما الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في يونيو/حزيران الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221011/وزير-التعليم-العالي-السوري-يبحث-في-موسكو-التعاون-مع-روسيا-ومشاكل-الطلبة-1068874404.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069127334_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9ea291ae0678f9d4bf32760ad124a0d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك
اجتماعات روسية سورية لدعم دمشق في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة
09:35 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
انطلقت، صباح اليوم، سلسلة الاجتماعات التقنية بين الوفود الروسية والسورية، في إطار الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
وعقدت الفرق الفنية الحكومية النظيرة في البلدين، اجتماعات نوعية منفصلة استضافتها قاعات (قصر المؤتمرات) في ريف العاصمة دمشق.
وشهدت قاعات قصر المؤتمرات اجتماع عمل بين ممثلي وزارة الطاقة الروسية ووزارتي الكهرباء والنفط السوريتين، بحث الجانبان خلالها سبل تعزيز كفاءة البنى التحتية السورية ذات العلاقة.
كما عقد ممثلو جامعة موسكو التقنية الحكومية اجتماعا مع خبراء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق تناول التعاون العلمي بين الجانبين تمهيدا لعقد اتفاقيتي تعاون في الميدان التكنولوجي.
ويتضمن اليوم الأول من اجتماعات الجانبين السوري والروسي لقاءات عمل بين الفرق المتخصصة في ميادين الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والنفط والكهرباء والزراعة، إضافة إلى فعاليات ونشاطات تقام في عدد من المحافظات، يتخللها توزيع مساعدات ومعدات روسية لبعض المؤسسات في سوريا.
وتستمر الاجتماعات الروسية السورية على مدار أربعة أيام تنتهي بجلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وكانت اللجنتان عقدتا اجتماعهما الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في يونيو/حزيران الماضي.