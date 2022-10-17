https://sputnikarabic.ae/20221017/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الحريق-وأعمال-الشغب-في-سجن-إيفين-الإيراني-1069116821.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق وأعمال الشغب في سجن إيفين الإيراني
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق وأعمال الشغب في سجن إيفين الإيراني
أفادت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق وأعمال الشغب التي شهدها سجن إيفين في طهران إلى ثمانية قتلى من السجناء، ما ضاعف عدد... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T06:53+0000
2022-10-17T06:53+0000
2022-10-17T06:53+0000
إيران
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وقالت وكالة "إرنا" إن القتلى سقطوا إثر اندلاع حريق مساء السبت، وسط أعمال شغب واشتباكات، بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، عقب اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء.وسُمع دوي أعيرة نارية وانفجارات خلال الحريق من داخل السجن، واشتعلت النيران مسببةً دخانا كثيفا، في لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.وأعرب أقارب السجناء وجماعات حقوقية عن مخاوف كبيرة على نزلاء آخرين، وقالوا إن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع للتعامل مع النزلاء داخل السجن.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تتابع عن كثب الأوضاع في سجن إيفين في طهران، مذكّرةً إيران بمسؤوليتها عن سلامة المحتجزين.وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أمس الأحد، أن "فرنسا تتابع باهتمام الوضع في سجن إيفين في طهران كما تقوم بالتنسيق مع عائلات معتقلينا حيث يوجد العديد من المعتقلين الفرنسيين في هذا السجن".وتابع البيان أن "فرنسا تذكّر إيران بمسؤولياتها تجاه جميع المعتقلين في إيفين، بمن فيهم المسجونون هناك لأسباب سياسية".
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إيران, أخبار العالم الآن
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق وأعمال الشغب في سجن إيفين الإيراني
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أفادت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق وأعمال الشغب التي شهدها سجن إيفين في طهران إلى ثمانية قتلى من السجناء، ما ضاعف عدد القتلى المبلغ عنه سابقا.
وقالت وكالة
"إرنا" إن القتلى سقطوا إثر اندلاع حريق مساء السبت، وسط أعمال شغب واشتباكات، بعد أربعة أسابيع من الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، عقب اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء.
وسُمع دوي أعيرة نارية وانفجارات خلال الحريق من داخل السجن، واشتعلت النيران مسببةً دخانا كثيفا، في لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب أقارب السجناء وجماعات حقوقية عن مخاوف كبيرة على نزلاء آخرين، وقالوا إن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع للتعامل مع النزلاء داخل السجن.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تتابع عن كثب الأوضاع في سجن إيفين في طهران، مذكّرةً إيران بمسؤوليتها عن سلامة المحتجزين.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أمس الأحد، أن "فرنسا تتابع باهتمام الوضع في سجن إيفين في طهران كما تقوم بالتنسيق مع عائلات معتقلينا حيث يوجد العديد من المعتقلين الفرنسيين في هذا السجن".
وتابع البيان أن "فرنسا تذكّر إيران بمسؤولياتها تجاه جميع المعتقلين في إيفين، بمن فيهم المسجونون هناك لأسباب سياسية".