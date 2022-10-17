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https://sputnikarabic.ae/20221017/اضطراب-في-قطارات-الجزائر-بسبب-إضراب-عمالي-1069123975.html
اضطراب في قطارات الجزائر بسبب إضراب عمالي
اضطراب في قطارات الجزائر بسبب إضراب عمالي
رصدت الشركة الوطنية الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الاثنين، إضراب بعض عمال القطارات على مستوى ضاحية الجزائر. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:51+0000
2022-10-17T08:51+0000
الجزائر
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وذكرت صحيفة "النهار" أن حركة قطارات الضاحية "من وإلى الجزائر – الثنية – زرالدة والعفرون" وقطارات الخطوط الكبرى انطلاقا من الجزائر العاصمة، يمكن أن تشهد بعض الاضطراب صباح اليوم.وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية“sntf” قد وضعت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، البرنامج الجديد لسير القطارات. ويوم السبت الماضي دخل البرنامج حيز التنفيذ.وأخيرا، ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اجتماعا بحضور مسؤولين من وزارته، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وعدد من إطاراتها.ووفقا لبيان الوزارة، فقد تم تخصيص هذا الاجتماع لظاهرتي انحراف القطارات وترمل السكك الحديدية في المناطق الصحراوية.
https://sputnikarabic.ae/20180605/جورجيا-إضراب-قطارات-1032869971.html
الجزائر
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الجزائر
الجزائر

اضطراب في قطارات الجزائر بسبب إضراب عمالي

08:51 GMT 17.10.2022
© Photo / Transmashholdingعربات قطار جديدة من روسيا للرئيس المصري
عربات قطار جديدة من روسيا للرئيس المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Photo / Transmashholding
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رصدت الشركة الوطنية الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الاثنين، إضراب بعض عمال القطارات على مستوى ضاحية الجزائر.
وذكرت صحيفة "النهار" أن حركة قطارات الضاحية "من وإلى الجزائر – الثنية – زرالدة والعفرون" وقطارات الخطوط الكبرى انطلاقا من الجزائر العاصمة، يمكن أن تشهد بعض الاضطراب صباح اليوم.
تبيليسي، جورجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2018
جورجيا... إضراب سائقي القطارات يتسبب في أزمة
5 يونيو 2018, 17:41 GMT
وكانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية“sntf” قد وضعت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، البرنامج الجديد لسير القطارات. ويوم السبت الماضي دخل البرنامج حيز التنفيذ.
وأخيرا، ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اجتماعا بحضور مسؤولين من وزارته، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وعدد من إطاراتها.
ووفقا لبيان الوزارة، فقد تم تخصيص هذا الاجتماع لظاهرتي انحراف القطارات وترمل السكك الحديدية في المناطق الصحراوية.
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