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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الإعلان-عن-حالة-التأهب-الجوي-مرة-أخرى-في-مقاطعة-نيكولاييف-جنوبي-أوكرانيا-1069115897.html
الإعلان عن حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا
الإعلان عن حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا
قال رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي كيم إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T05:36+0000
2022-10-17T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال كيم على تلغرام: "إنذار بغارة جوية في المنطقة بأكملها. 8.10".وسمع دوي أصوات انفجارات في مدينة كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مقاطعات جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الإعلان عن حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا

05:36 GMT 17.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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قال رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي كيم إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.
وقال كيم على تلغرام: "إنذار بغارة جوية في المنطقة بأكملها. 8.10".
وسمع دوي أصوات انفجارات في مدينة كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مقاطعات جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.
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