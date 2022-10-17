https://sputnikarabic.ae/20221017/الإعلان-عن-حالة-التأهب-الجوي-مرة-أخرى-في-مقاطعة-نيكولاييف-جنوبي-أوكرانيا-1069115897.html
الإعلان عن حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا
الإعلان عن حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا
قال رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي كيم إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T05:36+0000
2022-10-17T05:36+0000
2022-10-17T05:36+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال كيم على تلغرام: "إنذار بغارة جوية في المنطقة بأكملها. 8.10".وسمع دوي أصوات انفجارات في مدينة كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مقاطعات جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الإعلان عن حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا
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قال رئيس الإدارة الإقليمية فيتالي كيم إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي مرة أخرى في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.
وقال كيم على تلغرام: "إنذار بغارة جوية في المنطقة بأكملها. 8.10".
وسمع دوي أصوات انفجارات في مدينة كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن إعلان التأهب الجوي يعمل أيضا في مقاطعات جيتومير وفينيتسا وتشيركاسي وكيروفوغراد ونيكولايف وأوديسا في أوكرانيا.