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الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022

الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022

تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022، مقارنة بالمرتبة الثالثة في العام السابق. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T12:09+0000

2022-10-17T12:09+0000

2022-10-17T12:09+0000

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جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية بناء على بيانات تقرير صادر عن مؤسسة "إيكونوميست إيمباكت"ومؤشر الأمن الغذائي السنوي "GFSI" الذي تنشره "إيكونوميست إمباكت" يقوم بتسجيل وقياس التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي.ويأخذ المؤشر بالاعتبار عدة مقاييس، منها تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة، على ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وبحسب التقرير، جاءت الإمارات "في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر الإجمالي الرئيسي للأمن الغذائي، واحتلت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والمرتبة الثانية في مستوى جودة وسلامة الغذاء".وعلقت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية على التقرير، بالقول : "يحظى ملف الأمن الغذائي بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات، لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل اعتماد استراتيجيات وطنية وإيجاد بنية تشريعية وقانونية داعمة".وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 تهدف إلى "تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلّي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحدّ من الهدر، لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف".وأكدت المهيري "أن ضمان توافر الغذاء واستمرارية ومرونة سلاسل الإمداد تمثل أحد الركائز الرئيسة التي تحرص الوزارة على تحقيقها ضمن استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي للدولة".وأشارت إلى أن "العمل على تحقيق هذه الوفرة يشمل العديد من الجهود منها تعزيز التعاون مع العديد من الدول والأسواق على مستوى العالم، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز عمليات الاستثمار الزراعي الأجنبي (الخارجي)، والاستكشاف الدائم للأسواق التي يمكن الاستيراد منها بما يضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الغذاء".يشار إلى أنه وبحسب معطيات التقرير، حلت الإمارات في المرتبة الـ 23 على المستوى العالمي في المؤشر الإجمالي للأمن الغذائي، متقدمة 12 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021، والمرتبة السابعة في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والـ 16 في مستوى سلامة وجودة الغذاء.كما حصلت الإمارات على 75.2 درجة على المقياس العام للمؤشر المكون من 100 درجة، مسجلة 4.2 درجة نمو مقارنة مع 71 درجة سجلتها في العام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20220817/الإمارات-تستورد-41-ألف-طن-من-الأغذية-يوميا-1066533602.html

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