https://sputnikarabic.ae/20221017/الإمارات-تدعم-مستشفى-المقاصد-في-القدس-الشرقية-بـ25-مليون-دولار-1069133655.html
الإمارات تدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بـ25 مليون دولار
الإمارات تدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بـ25 مليون دولار
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بقيمة 25 مليون دولار. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T11:38+0000
2022-10-17T11:38+0000
2022-10-17T11:38+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102798/33/1027983350_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_b092d1e330f69a9c65869ef2f191671d.jpg
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن هذه الاتفاقية جاءت تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لدعم القطاع الطبي في القدس الشرقية، وبالتنسيق مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط.وأشاد سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط في التعاون مع دولة الإمارات نحو تعزيز إمكانيات المستشفيات الفلسطينية لتقديم الرعاية الصحية للشعب الفلسطيني الشقيق وخاصة مستشفى المقاصد، حيث أنه من المتوقع أن يستفيد أكثر من 130 ألف شخص من الخدمات الصحية التي يقدمها.من جانبه، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية: "إن جائحة "كوفيد-19" أثبتت أن الصحة حق إنساني ومحور أساسي لتحقيق التنمية، ونحن نتقدم بالشكر لدولة الإمارات على مساعداتها السخية ودورها الرائد وما أبدته من التزام من أجل تعزيز الخدمات الطبية للشعب الفلسطيني".في السياق ذاته، تقدمت السيدة لين هاستينغز، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات على مساهمتها السخية والفورية لضمان استمرار قدرة مستشفى المقاصد على تقديم الخدمات الصحية الضرورية، والتي تعد من الأركان الأساسية لشبكة الرعاية الصحية والمستشفيات في القدس الشرقية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102798/33/1027983350_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_f8a2e0f06434f64dc2fb675b635cc811.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, آخر أخبار القدس الأن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, آخر أخبار القدس الأن
الإمارات تدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بـ25 مليون دولار
تابعنا عبر
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بقيمة 25 مليون دولار.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية
"وام" إن هذه الاتفاقية جاءت تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لدعم القطاع الطبي في القدس الشرقية، وبالتنسيق مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأشاد سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط في التعاون مع دولة الإمارات نحو تعزيز إمكانيات المستشفيات الفلسطينية لتقديم الرعاية الصحية للشعب الفلسطيني الشقيق وخاصة مستشفى المقاصد، حيث أنه من المتوقع أن يستفيد أكثر من 130 ألف شخص من الخدمات الصحية التي يقدمها.
من جانبه، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية
: "إن جائحة "كوفيد-19" أثبتت أن الصحة حق إنساني ومحور أساسي لتحقيق التنمية، ونحن نتقدم بالشكر لدولة الإمارات على مساعداتها السخية ودورها الرائد وما أبدته من التزام من أجل تعزيز الخدمات الطبية للشعب الفلسطيني".
في السياق ذاته، تقدمت السيدة لين هاستينغز، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات على مساهمتها السخية والفورية لضمان استمرار قدرة مستشفى المقاصد على تقديم الخدمات الصحية الضرورية، والتي تعد من الأركان الأساسية لشبكة الرعاية الصحية والمستشفيات في القدس الشرقية.