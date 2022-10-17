https://sputnikarabic.ae/20221017/الإمارات-تستدعي-رئيس-بعثة-الاتحاد-الأوروبي-لديها-احتجاجا-على-تصريحات-بوريل-العنصرية-1069164373.html
الإمارات تستدعي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها احتجاجا على تصريحات بوريل "العنصرية"
الإمارات تستدعي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها احتجاجا على تصريحات بوريل "العنصرية"
استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات، إيميل بولسن، احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها مسؤول... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T21:24+0000
2022-10-17T21:24+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان: "استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلة بمدير إدارة الشؤون الأوروبية، محمد الشحي، ونائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ريم قطايت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات، السيد بولسن، وطُلب من مكتب الممثل السامي تقديم تفسير مكتوب لتعليقات الممثل السامي المؤذية والعنصرية".وأكدت الخارجية الإماراتية بحسب البيان، رفضها لتصريحات بوريل العنصرية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تساهم في تفاقم أزمة المناخ، والتعصب والتمييز على مستوى العالم.والأسبوغ الماضي وصف بوريل العالم خارج الاتحاد الأوروبي بأنه "أدغال" يمكن أن "تقوم بغزو" الاتحاد، في تشبيه استحضره من حقبة الاستعمار، وهما أثار انتقادت واسعة له.
https://sputnikarabic.ae/20221017/بوريل-يؤكد-أن-الاتحاد-الأوروبي-لديه-أموال-كافية-للمساعدة-العسكرية-لأوكرانيا-1069123186.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي
الإمارات تستدعي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها احتجاجا على تصريحات بوريل "العنصرية"
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استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في الإمارات، إيميل بولسن، احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بلجيكا، والتي اعتبرتها أبوظبي "عنصرية وغير لائقة".
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان: "استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلة بمدير إدارة الشؤون الأوروبية، محمد الشحي، ونائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ريم قطايت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي
بالإنابة في الإمارات، السيد بولسن، وطُلب من مكتب الممثل السامي تقديم تفسير مكتوب لتعليقات الممثل السامي المؤذية والعنصرية".
وأكدت الخارجية الإماراتية بحسب البيان، رفضها لتصريحات بوريل العنصرية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تساهم في تفاقم أزمة المناخ
، والتعصب والتمييز على مستوى العالم.
والأسبوغ الماضي وصف بوريل العالم خارج الاتحاد الأوروبي بأنه "أدغال" يمكن أن "تقوم بغزو" الاتحاد، في تشبيه استحضره من حقبة الاستعمار، وهما أثار انتقادت واسعة له.