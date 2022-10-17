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https://sputnikarabic.ae/20221017/الجيش-السوري-والقوات-الرديفة-يطاردان-المجموعات-الإرهابية-في-محيط-قاعدة-التنف-الأمريكية-1069122739.html
الجيش السوري والقوات الرديفة يطاردان المجموعات الإرهابية في محيط قاعدة التنف الأمريكية
الجيش السوري والقوات الرديفة يطاردان المجموعات الإرهابية في محيط قاعدة التنف الأمريكية
عثرت وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة للدفاع الوطني في محافظة دير الزور، على عشرات العبوات الناسفة المزروعة على الطرقات الصحراوية في محيط منطقة الـ (55)،... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:27+0000
2022-10-17T08:27+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأكدت مصادر عسكرية في دير الزور لمراسل "سبوتنيك"، أن عمليات التمشيط والمداهمة بدأت قبل أسبوعين بحثا عن فلول المجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة الصحراوية شمال الحدود السورية الأردنية العراقية، وتواظب على مهاجمة النقاط العسكرية المتمركزة في البادية.وأضافت المصادر أن الحملة شملت بادية الريف الغربي على اتجاه (جبل البشري) وبادية الريف الشرقي باتجاه الحدود العراقية السورية، وصولا لمحطة الـ (T2) في عمق البادية جنوبا على اتجاه منطقة (التنف) عند المثلث السوري الأردني العراقي.ومحطة الـ (T2) الواقعة ضمن منطقة الـ (55 كم)، تتموضع إلى الشمال الغربي من قاعدة (التنف) اللاشرعية التي تحتلها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) وتتخذها مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" وغيرهما.وكشف قائد مركز الدفاع الوطني في دير الزور، فراس الجهام، لمراسل "سبوتنيك"، أن القوات المشاركة في الحملة تمكنت من العثور على عشرات العبوات الناسفة المزروعة في الطرق الرئيسية للبادية، وتمكنت وحدات الهندسة من تفكيكها.وأوضح الجهام أن الوحدات المشاركة عثرت على مخازن أسلحة ومواد غذائية ضمن مغاور جبلية، كما تم ردم العديد من أبار المياه التي تستخدمها فلول الارهابيين للتزود أثناء تنقلها في صحراء البادية.وتابع الجهام: "العمليات العسكرية التي قمنا بها خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تراجع كبير في نشاط المجموعات الارهابية"، مؤكدا قوله: "سنتابع عملياتنا بالتعاون مع الجيش العربي السوري حتى القضاء على آخر عنصر من فلول العناصر الإرهابية وتطيهر الأراضي السورية واستعادة كل شبر منها".وتعد محطة الـ (T2) أحد أهم المنشآت النفطية في محافظة دير الزور المحاذية للحدود الإدارية مع محافظة حمص، وهي تصل بين محطة "T1" الواقعة ضمن الأراضي العراقية حيث تعيد ضخ النفط في خط أنابيب (كركوك بانياس/ متوقف عن العمل منذ 60 عام)، وبين محطات "T3" "T4" "T5" داخل الأراضي السورية والتي كان يصل عن طريقها النفط إلى الساحل السوري.كما ترتبط المحطة أيضا بحقل العمر النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له في ريف دير الزور الشمالي.وتشكل منطقة الـ (55 كم) مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وهي عبارة عن نصف دائرة تتحلق حول قاعدة التنف التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية- العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

الجيش السوري والقوات الرديفة يطاردان المجموعات الإرهابية في محيط قاعدة التنف الأمريكية

08:27 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Farouq Modhiالجيش السوري
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Farouq Modhi
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عثرت وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة للدفاع الوطني في محافظة دير الزور، على عشرات العبوات الناسفة المزروعة على الطرقات الصحراوية في محيط منطقة الـ (55)، وعلى مستودعات لوجستية صغيرة ومغاور، بالإضافة إلى آبار مياه بدائية يستخدمها مسلحو المجموعات الإرهابية أثناء تنقلهم في المنطقة.
وأكدت مصادر عسكرية في دير الزور لمراسل "سبوتنيك"، أن عمليات التمشيط والمداهمة بدأت قبل أسبوعين بحثا عن فلول المجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة الصحراوية شمال الحدود السورية الأردنية العراقية، وتواظب على مهاجمة النقاط العسكرية المتمركزة في البادية.
وأضافت المصادر أن الحملة شملت بادية الريف الغربي على اتجاه (جبل البشري) وبادية الريف الشرقي باتجاه الحدود العراقية السورية، وصولا لمحطة الـ (T2) في عمق البادية جنوبا على اتجاه منطقة (التنف) عند المثلث السوري الأردني العراقي.
ومحطة الـ (T2) الواقعة ضمن منطقة الـ (55 كم)، تتموضع إلى الشمال الغربي من قاعدة (التنف) اللاشرعية التي تحتلها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) وتتخذها مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" وغيرهما.
وكشف قائد مركز الدفاع الوطني في دير الزور، فراس الجهام، لمراسل "سبوتنيك"، أن القوات المشاركة في الحملة تمكنت من العثور على عشرات العبوات الناسفة المزروعة في الطرق الرئيسية للبادية، وتمكنت وحدات الهندسة من تفكيكها.
وأوضح الجهام أن الوحدات المشاركة عثرت على مخازن أسلحة ومواد غذائية ضمن مغاور جبلية، كما تم ردم العديد من أبار المياه التي تستخدمها فلول الارهابيين للتزود أثناء تنقلها في صحراء البادية.
وتابع الجهام: "العمليات العسكرية التي قمنا بها خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى تراجع كبير في نشاط المجموعات الارهابية"، مؤكدا قوله: "سنتابع عملياتنا بالتعاون مع الجيش العربي السوري حتى القضاء على آخر عنصر من فلول العناصر الإرهابية وتطيهر الأراضي السورية واستعادة كل شبر منها".
وتعد محطة الـ (T2) أحد أهم المنشآت النفطية في محافظة دير الزور المحاذية للحدود الإدارية مع محافظة حمص، وهي تصل بين محطة "T1" الواقعة ضمن الأراضي العراقية حيث تعيد ضخ النفط في خط أنابيب (كركوك بانياس/ متوقف عن العمل منذ 60 عام)، وبين محطات "T3" "T4" "T5" داخل الأراضي السورية والتي كان يصل عن طريقها النفط إلى الساحل السوري.
كما ترتبط المحطة أيضا بحقل العمر النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له في ريف دير الزور الشمالي.
وتشكل منطقة الـ (55 كم) مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وهي عبارة عن نصف دائرة تتحلق حول قاعدة التنف التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية- العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".
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