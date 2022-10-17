https://sputnikarabic.ae/20221017/الحكومة-الإثيوبية-تتبنى-إجراءات-دفاعية-جديدة-في-تيغراي-1069133753.html

الحكومة الإثيوبية تتبنى "إجراءات دفاعية" جديدة في تيغراي

الحكومة الإثيوبية تتبنى "إجراءات دفاعية" جديدة في تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها سوف تتبنى إجراءات دفاعية في منطقة تيغراي مع إعلانها الالتزام بحل الصراع سلميا بالحوار تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T11:41+0000

2022-10-17T11:41+0000

2022-10-17T11:41+0000

العمليات العسكرية في تيغراي

أخبار إثيوبيا

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القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن دائرة الاتصال الحكومي الإثيوبية، اليوم الاثنين.وقال البيان إن "الحكومة الإثيوبية ملتزمة بالحوار تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مع مقاتلي جبهة تحرير تيغراي بالتوازي مع اتخاذ إجراءات دفاعية في المنطقة منها استعادة السيطرة على المطارات والمباني الفيدرالية في منطقة تيغراي".وأضاف البيان أن الحكومة الإثيوبية تعرب عن أسفها لأي ضرر طال المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في تيغراي وتعتزم فتح التحقيقات حول الأضرار الناتجة.وكان رئيس الاتحاد الأفريقي دعا، يوم الأحد، في بيان رسمي إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة تيغراي الإثيوبية، وحث الأطراف في الصراع المستمر منذ عامين على الموافقة على محادثات سلام مباشرة.وتقاتل الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تحرير تيغراي بشكل متقطع منذ أواخر عام 2020، وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، ويواجه مئات الآلاف مجاعة محتملة في الوقت الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20221016/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-نار-غير-مشروط-في-إقليم-تيغراي-شمالي-إثيوبيا-1069087107.html

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العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا