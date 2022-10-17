https://sputnikarabic.ae/20221017/الحكومة-اليمنية-توجه-الجيش-برفع-حالة-الجاهزية-لاستعادة-السلطة-من-أنصار-الله-1069142497.html
الحكومة اليمنية توجه الجيش برفع حالة الجاهزية لاستعادة السلطة من "أنصار الله"
الحكومة اليمنية توجه الجيش برفع حالة الجاهزية لاستعادة السلطة من "أنصار الله"
وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، قواتها برفع حالة الجاهزية والاستعداد لاستعادة السلطة من قبضة جماعة "أنصار الله"، وذلك عقب انقضاء هدنة الأمم المتحدة، مطلع... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T15:10+0000
2022-10-17T15:10+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مجلس الوزراء اليمني إن على القوات المسلحة والأمن رفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء "الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا"، حسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ".وأكد خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، برئاسة رئيسه معين عبد الملك، "التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة".ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الضغط على الحوثيين وداعميهم في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية"، على حد قوله.ورحب بخطاب الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية، حول الحرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل.وقال عبد الملك، إن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يبديان حرصا على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية والموافقة على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.لكن أضاف أن "الحوثيين" رفضوه في "تأكيد على تهربهم الدائم من استحقاقات السلام، وأن الجماعة مجرد وكيل لتنفيذ أجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة"، على حد قوله.أعلنت "أنصار الله"، مطلع الشهر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، بعدما اشترطت أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20221016/وزير-الخارجية-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالتعنت-في-التعامل-مع-مساعي-السلام-1069089630.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن
الحكومة اليمنية توجه الجيش برفع حالة الجاهزية لاستعادة السلطة من "أنصار الله"
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وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، قواتها برفع حالة الجاهزية والاستعداد لاستعادة السلطة من قبضة جماعة "أنصار الله"، وذلك عقب انقضاء هدنة الأمم المتحدة، مطلع الشهر الجاري.
القاهرة – سبوتنيك
. وقال مجلس الوزراء اليمني إن على القوات المسلحة والأمن رفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء "الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا"، حسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ".
وأكد خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، برئاسة رئيسه معين عبد الملك، "التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة".
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الضغط على الحوثيين وداعميهم في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية"، على حد قوله.
ورحب بخطاب الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية، حول الحرص على إحلال السلام في اليمن
، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل.
وقال عبد الملك، إن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يبديان حرصا على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية والموافقة على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
لكن أضاف أن "الحوثيين" رفضوه في "تأكيد على تهربهم الدائم من استحقاقات السلام، وأن الجماعة مجرد وكيل لتنفيذ أجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة"، على حد قوله.
أعلنت "أنصار الله"، مطلع الشهر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، بعدما اشترطت أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.