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الدفاع البيلاروسية تكشف حجم القوات الروسية الوافدة للبلاد والطيران الحربي في سماء مينسك
الدفاع البيلاروسية تكشف حجم القوات الروسية الوافدة للبلاد والطيران الحربي في سماء مينسك
تحدث فاليري ريفينكو، رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، عن كمية العتاد والقوة القتالية الروسية التي ستصل إلى... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T12:33+0000
2022-10-17T12:53+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
رصد عسكري
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يوم السبت الماضي، بدأت الأرتال الأولى من الجيش الروسي في الوصول إلى بيلاروسيا، والتي ستكون في الجمهورية كجزء من مجموعة القوات الإقليمية.ويوم أمس الأحد، رصد سكان العاصمة مينسك طائرات مقاتلة تحلق في السماء، وأوضحت وزارة الدفاع أن سربا جويًا سيصل أيضًا إلى البلاد.وكتب ريفينكو، عبر حسابه على "تويتر": "ستصل القوة الإجمالية عند الوصول إلى جمهورية بيلاروسيا إلى 9000 عنصر، ونحو 170 دبابة، وما يصل إلى 200 مركبة قتالية مدرعة، وما يصل إلى 100 مدفع ميدان وهاون من عيار أكثر من 100 ملم".وحدد ريفينكو النقاط الرئيسية التي تعتبرها دولة الاتحاد تهديدا لأمنها.وذكرت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أن فرقة الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات قد وصلت إلى بيلاروسيا.وقالت الخدمة: "وصلت الفرقة الأولى من الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات إلى جمهورية بيلاروسيا. وقد تم الترحيب بالجنود بحرارة بالخبز والملح".
https://sputnikarabic.ae/20221015/روسيا-تخطط-لتسليم-بيلاروسيا-منظومة-إسكندر-1069048281.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, رصد عسكري

الدفاع البيلاروسية تكشف حجم القوات الروسية الوافدة للبلاد والطيران الحربي في سماء مينسك

12:33 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 17.10.2022)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-90إم" (بروريف)، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
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© Sputnik . Evgueniy Byatov
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تحدث فاليري ريفينكو، رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، عن كمية العتاد والقوة القتالية الروسية التي ستصل إلى الجمهورية لتفعيل مجموعة القوات الإقليمية.
يوم السبت الماضي، بدأت الأرتال الأولى من الجيش الروسي في الوصول إلى بيلاروسيا، والتي ستكون في الجمهورية كجزء من مجموعة القوات الإقليمية.
ويوم أمس الأحد، رصد سكان العاصمة مينسك طائرات مقاتلة تحلق في السماء، وأوضحت وزارة الدفاع أن سربا جويًا سيصل أيضًا إلى البلاد.
وكتب ريفينكو، عبر حسابه على "تويتر": "ستصل القوة الإجمالية عند الوصول إلى جمهورية بيلاروسيا إلى 9000 عنصر، ونحو 170 دبابة، وما يصل إلى 200 مركبة قتالية مدرعة، وما يصل إلى 100 مدفع ميدان وهاون من عيار أكثر من 100 ملم".
وحدد ريفينكو النقاط الرئيسية التي تعتبرها دولة الاتحاد تهديدا لأمنها.
منظومة صواريخ إسكندر إم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
روسيا تخطط لتسليم بيلاروسيا منظومة "إسكندر"
15 أكتوبر, 06:33 GMT
حيث تمثلت بنشر وحدات الناتو بالقرب من حدود دولة الاتحاد على خلفية انعدام الحوار وزيادة كثافة أنشطة تدريب الحلف ذات الطابع الهجومي وتشجيع العناصر الراديكالية البيلاروسية للإطاحة بالحكومة الشرعية في الجمهورية.
وذكرت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أن فرقة الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات قد وصلت إلى بيلاروسيا.
وقالت الخدمة: "وصلت الفرقة الأولى من الجنود الروس الذين هم جزء من المجموعة الإقليمية من القوات إلى جمهورية بيلاروسيا. وقد تم الترحيب بالجنود بحرارة بالخبز والملح".
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