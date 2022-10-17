https://sputnikarabic.ae/20221017/الدفاع-الروسية-تؤكد-استمرار-الضربات-للمواقع-العسكرية-والطاقة-في-أوكرانيا-1069128315.html
الدفاع الروسية تؤكد استمرار الضربات للمواقع العسكرية والطاقة في أوكرانيا
الدفاع الروسية تؤكد استمرار الضربات للمواقع العسكرية والطاقة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي شن ضربات جديدة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى على منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة الأوكرانية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:47+0000
2022-10-17T09:47+0000
2022-10-17T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال ممثل الوزارة: "خلال اليوم، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية شن ضربات طويلة المدى بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة ضد منشآت القيادة والسيطرة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني".وأضاف: "تم ضرب جميع الأهداف المحددة".وأكد أن مجموعة الكتيبة التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للهجوم في اتجاه منطقة ستريبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ودفعت الإجراءات النشطة للقوات الروسية وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا بعيدا عن المنطقة. تم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ست دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع شاحنات صغيرة.كما دمرت القوات المسلحة الروسية قاعدة إصلاح الأسلحة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف. وضربت نيران المدفعية والطيران الروسية، على محور كوبيانسك، القوى العاملة والمعدات العسكرية للواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، وبيتروبافلوفكا، وبيشانوي، وإيفانوفكا، وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على نحو 160 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير أربع مركبات قتالية مصفحة، وقطعتي مدفعية، وشاحنة بيك آب وسيارتين".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تؤكد استمرار الضربات للمواقع العسكرية والطاقة في أوكرانيا
09:47 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 10:03 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي شن ضربات جديدة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى على منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة الأوكرانية.
وقال ممثل الوزارة: "خلال اليوم، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية شن ضربات طويلة المدى بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة ضد منشآت القيادة والسيطرة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني".
وأضاف: "تم ضرب جميع الأهداف المحددة".
وأكد أن مجموعة الكتيبة التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للهجوم في اتجاه منطقة ستريبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ودفعت الإجراءات النشطة للقوات الروسية وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا بعيدا عن المنطقة. تم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ست دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع شاحنات صغيرة.
كما دمرت القوات المسلحة الروسية قاعدة إصلاح الأسلحة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف.
وضربت نيران المدفعية والطيران الروسية، على محور كوبيانسك، القوى العاملة والمعدات العسكرية للواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، وبيتروبافلوفكا، وبيشانوي، وإيفانوفكا، وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف. وتم القضاء على نحو 160 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير أربع مركبات قتالية مصفحة، وقطعتي مدفعية، وشاحنة بيك آب وسيارتين".