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الدفاع الروسية تعلن عودة 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني
الدفاع الروسية تعلن عودة 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين عودة 110 مواطنا روسيًا من أوكرانيا إلى وطنهم بينهم 72 بحارًا من سفن مدنية. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T16:40+0000
2022-10-17T16:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان: "في 17 أكتوبر ، ونتيجة لعملية التفاوض ، تم إعادة 110 مواطنين روسيين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف ، بينهم 72 بحارًا روسيًا من السفن المدنية التي احتجزها نظام كييف منذ فبراير 2022".وأضاف البيان: "تم تسليم 108 جندية من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، ورفضت سيدتان أوكرانيتان قبل التبادل طواعية العودة إلى أوكرانيا في سبيل البقاء في روسيا".وأردف البيان: "ستقوم طائرات النقل الجوي للقوات الجوية الروسية بإعادة المواطنين الروس المفرج عنهم إلى موسكو".ونوه البيان إلى أن جميع المفرج عنهم يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وفي أقرب وقت ممكن سيتم تسليمهم إلى المؤسسات الطبية في العاصمة للعلاج وإعادة التأهيل.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن عودة 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني

16:40 GMT 17.10.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 17.10.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين عودة 110 مواطنا روسيًا من أوكرانيا إلى وطنهم بينهم 72 بحارًا من سفن مدنية.
وقالت الوزارة في بيان: "في 17 أكتوبر ، ونتيجة لعملية التفاوض ، تم إعادة 110 مواطنين روسيين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف ، بينهم 72 بحارًا روسيًا من السفن المدنية التي احتجزها نظام كييف منذ فبراير 2022".
وأضاف البيان: "تم تسليم 108 جندية من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الجانب الأوكراني، ورفضت سيدتان أوكرانيتان قبل التبادل طواعية العودة إلى أوكرانيا في سبيل البقاء في روسيا".
نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، خلال مقابلة عمل مع وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، على هامش المنتدى العسكري الدولي آرميا -2022 في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
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14:25 GMT
جرى التبادل بمشاركة شخصية من مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي ، تاتيانا موسكالكوفا.
وأردف البيان: "ستقوم طائرات النقل الجوي للقوات الجوية الروسية بإعادة المواطنين الروس المفرج عنهم إلى موسكو".
ونوه البيان إلى أن جميع المفرج عنهم يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وفي أقرب وقت ممكن سيتم تسليمهم إلى المؤسسات الطبية في العاصمة للعلاج وإعادة التأهيل.
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