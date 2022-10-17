https://sputnikarabic.ae/20221017/السعودية-تنجح-لأول-مرة-في-إجراء-عملية-جراحية-في-المخ-لعلاج-الاكتئاب-1069132984.html

السعودية تنجح لأول مرة في إجراء عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب

السعودية تنجح لأول مرة في إجراء عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب

حققت المملكة العربية السعودية ولأول مرة على أراضيها عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب، وذلك في مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

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وأجرت الفرق الطبية المتخصصة بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية في مدينة الملك سلمان الطبية تدخلا جراحيا خفيفا لمريض ظل يعاني من الاكتئاب لأكثر من 25 عاما، وذلك من خلال عملية "بضع التلفيف الأمامي في الجهتين" تحت التخدير الكامل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).ونتج عن العملية تحسن حالة المريض المزاجية والنفسية، وعاد للنوم بصورة طبيعية، وابتعد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق من المستقبل.ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة تقدم دونا عن غيرها في الشرق الأوسط خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب

https://sputnikarabic.ae/20220306/ما-هي-علامات-وأعراض-الاكتئاب-عند-الرجال-1059526402.html

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