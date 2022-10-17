https://sputnikarabic.ae/20221017/السعودية-تنجح-لأول-مرة-في-إجراء-عملية-جراحية-في-المخ-لعلاج-الاكتئاب-1069132984.html
السعودية تنجح لأول مرة في إجراء عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب
السعودية تنجح لأول مرة في إجراء عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب
حققت المملكة العربية السعودية ولأول مرة على أراضيها عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب، وذلك في مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T11:16+0000
2022-10-17T11:16+0000
2022-10-17T11:16+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مجتمع
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وأجرت الفرق الطبية المتخصصة بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية في مدينة الملك سلمان الطبية تدخلا جراحيا خفيفا لمريض ظل يعاني من الاكتئاب لأكثر من 25 عاما، وذلك من خلال عملية "بضع التلفيف الأمامي في الجهتين" تحت التخدير الكامل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).ونتج عن العملية تحسن حالة المريض المزاجية والنفسية، وعاد للنوم بصورة طبيعية، وابتعد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق من المستقبل.ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة تقدم دونا عن غيرها في الشرق الأوسط خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب
https://sputnikarabic.ae/20220306/ما-هي-علامات-وأعراض-الاكتئاب-عند-الرجال-1059526402.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجتمع
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجتمع
السعودية تنجح لأول مرة في إجراء عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب
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حققت المملكة العربية السعودية ولأول مرة على أراضيها عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب، وذلك في مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة.
وأجرت الفرق الطبية المتخصصة بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية في مدينة الملك سلمان الطبية تدخلا جراحيا خفيفا لمريض ظل يعاني من الاكتئاب لأكثر من 25 عاما، وذلك من خلال عملية "بضع التلفيف الأمامي في الجهتين" تحت التخدير الكامل، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
ونتج عن العملية تحسن حالة المريض المزاجية والنفسية، وعاد للنوم بصورة طبيعية، وابتعد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق من المستقبل.
ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن مدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة تقدم دونا عن غيرها في الشرق الأوسط خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب