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https://sputnikarabic.ae/20221017/الصليب-الأحمر-يؤكد-وجود-أكثر-من-مليوني-طفل-خارج-مقاعد-الدراسة-في-اليمن-1069164774.html
الصليب الأحمر يؤكد وجود أكثر من مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة في اليمن
الصليب الأحمر يؤكد وجود أكثر من مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة في اليمن
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة في اليمن، نتيجة الصراع المستمر في البلد العربي منذ 8 أعوام. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T21:40+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت بعثة لجنة الصليب الأحمر عبر حسابها في "تويتر"، إنه "بعد 8 سنوات من النزاع المسلح في اليمن أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة، فيما يحتاج أكثر من 8 ملايين طفل في سن الدراسة إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم".وأضافت أن "مدرسة من بين كل 4 مدارس تعرضت للتدمير أو الضرر أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية".وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 2900 مدرسة تعرضت للتدمير أو أصيبت بأضرار جزئية أو استخدمت لأغراض غير تعليمية، منذ اندلاع الصراع في اليمن.وفي سبتمبر/ أيلول العام قبل الماضي، اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في تقرير، أطراف النزاع باستخدام المدارس لأغراض عسكرية ما يجعلها أهدافا عسكرية معرضة للهجوم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220927/السويد-تسهم-بـ-12-مليون-دولار-لحماية-أطفال-اليمن-1068320542.html
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أطفال اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أطفال اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الصليب الأحمر يؤكد وجود أكثر من مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة في اليمن

21:40 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / Essa Ahmedأطفال لاجئون يلعبون في خيمة بقرية شمال ضاحية عبس بمحافظة حجج، اليمن 16 سبتمبر/ أيلول 2018
أطفال لاجئون يلعبون في خيمة بقرية شمال ضاحية عبس بمحافظة حجج، اليمن 16 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / Essa Ahmed
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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة في اليمن، نتيجة الصراع المستمر في البلد العربي منذ 8 أعوام.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت بعثة لجنة الصليب الأحمر عبر حسابها في "تويتر"، إنه "بعد 8 سنوات من النزاع المسلح في اليمن أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة، فيما يحتاج أكثر من 8 ملايين طفل في سن الدراسة إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم".
وأضافت أن "مدرسة من بين كل 4 مدارس تعرضت للتدمير أو الضرر أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية".
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 2900 مدرسة تعرضت للتدمير أو أصيبت بأضرار جزئية أو استخدمت لأغراض غير تعليمية، منذ اندلاع الصراع في اليمن.
وفي سبتمبر/ أيلول العام قبل الماضي، اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في تقرير، أطراف النزاع باستخدام المدارس لأغراض عسكرية ما يجعلها أهدافا عسكرية معرضة للهجوم.
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وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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