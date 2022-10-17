عربي
https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-تؤجل-نشر-بياناتها-الاقتصادية-تزامنا-مع-انعقاد-مؤتمر-الحزب-الشيوعي-1069141274.html
الصين تؤجل نشر بياناتها الاقتصادية تزامنا مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي
الصين تؤجل نشر بياناتها الاقتصادية تزامنا مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي
أرجأت الصين إصدار بيانات الأداء الاقتصادي المقرر نشرها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث المجدولة للنشر غدا الثلاثاء. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:31+0000
2022-10-17T14:31+0000
اقتصاد
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1069076445_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_65532897a54bdd7826d92fcea049ce8b.jpg
ويأتي التأخير غير المعتاد للغاية وسط انعقاد المؤتمر الذي يستمر أسبوعا للحزب الشيوعي الحاكم، وهو حدث يعقد مرتين في العقد ويمثل وقتا حساسا بشكل خاص في الصين.بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث - التي كان من المقرر نشرها الساعة 10:00 صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، كانت تحظى بترقب شديد بعد أن نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.4% فقط في الربع الثاني من العام.كان من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.4% في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، حيث بدأ الاقتصاد يشعر بتأثير مجموعة من السياسات الحكومية الداعمة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-تخطط-لأن-تشكل-الطاقة-الخضراء-25-من-إجمالي-الاستهلاك-عام-2030-1069133225.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1069076445_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_b5ce18722a4051fabd9dc7f0330f0f27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الصين
اقتصاد, الصين

الصين تؤجل نشر بياناتها الاقتصادية تزامنا مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي

14:31 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / NOEL CELISالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين الأحد 16 أكتوبر 2022
الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين الأحد 16 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
تابعنا عبرTelegram
أرجأت الصين إصدار بيانات الأداء الاقتصادي المقرر نشرها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث المجدولة للنشر غدا الثلاثاء.
ويأتي التأخير غير المعتاد للغاية وسط انعقاد المؤتمر الذي يستمر أسبوعا للحزب الشيوعي الحاكم، وهو حدث يعقد مرتين في العقد ويمثل وقتا حساسا بشكل خاص في الصين.
ازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
الصين تخطط لأن تشكل الطاقة الخضراء 25% من إجمالي الاستهلاك عام 2030
11:26 GMT
بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث - التي كان من المقرر نشرها الساعة 10:00 صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، كانت تحظى بترقب شديد بعد أن نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.4% فقط في الربع الثاني من العام.
كان من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.4% في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، حيث بدأ الاقتصاد يشعر بتأثير مجموعة من السياسات الحكومية الداعمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала