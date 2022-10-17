https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-تؤجل-نشر-بياناتها-الاقتصادية-تزامنا-مع-انعقاد-مؤتمر-الحزب-الشيوعي-1069141274.html
الصين تؤجل نشر بياناتها الاقتصادية تزامنا مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي
الصين تؤجل نشر بياناتها الاقتصادية تزامنا مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي
أرجأت الصين إصدار بيانات الأداء الاقتصادي المقرر نشرها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث المجدولة للنشر غدا الثلاثاء. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T14:31+0000
2022-10-17T14:31+0000
2022-10-17T14:31+0000
اقتصاد
الصين
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ويأتي التأخير غير المعتاد للغاية وسط انعقاد المؤتمر الذي يستمر أسبوعا للحزب الشيوعي الحاكم، وهو حدث يعقد مرتين في العقد ويمثل وقتا حساسا بشكل خاص في الصين.بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث - التي كان من المقرر نشرها الساعة 10:00 صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، كانت تحظى بترقب شديد بعد أن نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.4% فقط في الربع الثاني من العام.كان من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.4% في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، حيث بدأ الاقتصاد يشعر بتأثير مجموعة من السياسات الحكومية الداعمة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-تخطط-لأن-تشكل-الطاقة-الخضراء-25-من-إجمالي-الاستهلاك-عام-2030-1069133225.html
الصين
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اقتصاد, الصين
الصين تؤجل نشر بياناتها الاقتصادية تزامنا مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي
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أرجأت الصين إصدار بيانات الأداء الاقتصادي المقرر نشرها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث المجدولة للنشر غدا الثلاثاء.
ويأتي التأخير غير المعتاد للغاية وسط انعقاد المؤتمر
الذي يستمر أسبوعا للحزب الشيوعي الحاكم، وهو حدث يعقد مرتين في العقد ويمثل وقتا حساسا بشكل خاص في الصين.
بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث - التي كان من المقرر نشرها الساعة 10:00 صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء، كانت تحظى بترقب شديد بعد أن نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم
بنسبة 0.4% فقط في الربع الثاني من العام.
كان من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.4% في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، حيث بدأ الاقتصاد يشعر بتأثير مجموعة من السياسات الحكومية الداعمة.