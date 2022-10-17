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الصين تخطط لأن تشكل الطاقة الخضراء 25% من إجمالي الاستهلاك عام 2030
الصين تخطط لأن تشكل الطاقة الخضراء 25% من إجمالي الاستهلاك عام 2030
تعتزم الصين تطوير الطاقة المتجددة بشكل أكثر نشاطا، لضمان وصول مصادر الطاقة غير الأحفورية بحلول عام 2030 إلى 25% من إجمالي الاستهلاك، وفق ما أعلنه نائب وزير... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T11:26+0000
2022-10-17T11:26+0000
الصين
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عقد الاجتماع مع الصحفيين في إطار المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني. وخلال الاجتماع نفسه، أكد رين أن بكين ستطور مصادر أخرى للطاقة المتجددة "لضمان أن تصل نسبة استهلاك الطاقة غير الأحفورية إلى نحو 20% بحلول عام 2025، و25% بحلول عام 2030".وقال المسؤول الصيني: "من الضروري التركيز على احتياجات التنمية الطويلة الأمد، وإنشاء نظام شامل لتزويد الطاقة النظيفة، بما في ذلك طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية، بالإضافة إلى تعزيز بناء مشاريع الطاقة الكهرومائية والنووية بشكل نشط".وبحسب نائب الوزير، ستعمل الصين أيضا على تعزيز بناء مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق الصحراوية، ولا سيما في صحراء جوبي المترامية الأطراف، فضلا عن استخدام الطاقة الحيوية ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية.
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الصين, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار العالم الآن

الصين تخطط لأن تشكل الطاقة الخضراء 25% من إجمالي الاستهلاك عام 2030

11:26 GMT 17.10.2022
© AFP 2022 / Fred Dufourازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين
ازدحام السيارات في سوارع مدينة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / Fred Dufour
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تعتزم الصين تطوير الطاقة المتجددة بشكل أكثر نشاطا، لضمان وصول مصادر الطاقة غير الأحفورية بحلول عام 2030 إلى 25% من إجمالي الاستهلاك، وفق ما أعلنه نائب وزير الطاقة الصيني رين جينغ دونغ يوم الاثنين في مؤتمر صحفي.
عقد الاجتماع مع الصحفيين في إطار المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني. وخلال الاجتماع نفسه، أكد رين أن بكين ستطور مصادر أخرى للطاقة المتجددة "لضمان أن تصل نسبة استهلاك الطاقة غير الأحفورية إلى نحو 20% بحلول عام 2025، و25% بحلول عام 2030".
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وقال المسؤول الصيني: "من الضروري التركيز على احتياجات التنمية الطويلة الأمد، وإنشاء نظام شامل لتزويد الطاقة النظيفة، بما في ذلك طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية، بالإضافة إلى تعزيز بناء مشاريع الطاقة الكهرومائية والنووية بشكل نشط".
وبحسب نائب الوزير، ستعمل الصين أيضا على تعزيز بناء مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق الصحراوية، ولا سيما في صحراء جوبي المترامية الأطراف، فضلا عن استخدام الطاقة الحيوية ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية.
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