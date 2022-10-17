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https://sputnikarabic.ae/20221017/الصين-تقطع-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-إلى-أوروبا-لمواجهة-الاستهلاك-المحلي-1069125330.html
الصين تقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لمواجهة الاستهلاك المحلي
الصين تقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لمواجهة الاستهلاك المحلي
أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، أن الجهة المنظمة في الصين طلبت من كبرى الشركات المملوكة للدولة في البلاد التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في... 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:22+0000
2022-10-17T09:22+0000
الصين
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وقالت مصادر للوكالة في إشارة إلى الغاز الطبيعي المسال، إن "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الهيئة الاقتصادية الرئيسية في البلاد، أمرت شركة بتروتشاينا وسينوبك وكنوك المحدودة بالاحتفاظ بشحنات الشتاء للاستخدام المحلي".لم تعلق على هذه المعلومات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنظم.قالت "بلومبرغ" إن الصين لديها عقود كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصدرين مثل الولايات المتحدة، وقد حوّل التجار المحليون هذا العام بعض هذه الإمدادات إلى أوروبا بسبب انخفاض الطلب المحلي.وتضيف الوكالة أن مثل هذه التحركات من جانب الصين يمكن أن تؤدي إلى تقليص إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة هناك في حال برودة الشتاء.ومع ذلك، تكهنت مصادر الوكالة، من ناحية أخرى، في حين أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال من الصين جلبت بعض "الراحة" للمشترين الأوروبيين، فإن تجديد المخزونات بسرعة وتكاليف النقل المرتفعة القياسية قللت من جاذبية عمليات التسليم المتكررة للوقود.
الصين
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الصين

الصين تقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لمواجهة الاستهلاك المحلي

09:22 GMT 17.10.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، أن الجهة المنظمة في الصين طلبت من كبرى الشركات المملوكة للدولة في البلاد التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في أوروبا، فضلاً عن دول آسيوية أخرى، لضمان موسم التدفئة في فصل الشتاء في البلاد.
وقالت مصادر للوكالة في إشارة إلى الغاز الطبيعي المسال، إن "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الهيئة الاقتصادية الرئيسية في البلاد، أمرت شركة بتروتشاينا وسينوبك وكنوك المحدودة بالاحتفاظ بشحنات الشتاء للاستخدام المحلي".
لم تعلق على هذه المعلومات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك المنظم.
قالت "بلومبرغ" إن الصين لديها عقود كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال من مصدرين مثل الولايات المتحدة، وقد حوّل التجار المحليون هذا العام بعض هذه الإمدادات إلى أوروبا بسبب انخفاض الطلب المحلي.
وتضيف الوكالة أن مثل هذه التحركات من جانب الصين يمكن أن تؤدي إلى تقليص إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة هناك في حال برودة الشتاء.
ومع ذلك، تكهنت مصادر الوكالة، من ناحية أخرى، في حين أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال من الصين جلبت بعض "الراحة" للمشترين الأوروبيين، فإن تجديد المخزونات بسرعة وتكاليف النقل المرتفعة القياسية قللت من جاذبية عمليات التسليم المتكررة للوقود.
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