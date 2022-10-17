https://sputnikarabic.ae/20221017/الطيران-المدني-العراقي-يعلن-الخروج-قريبا-من-العقوبات-الدولية-1069144122.html

الطيران المدني العراقي يعلن الخروج قريبا من العقوبات الدولية

الطيران المدني العراقي يعلن الخروج قريبا من العقوبات الدولية

أكدت سلطة الطيران المدني، في العراق، اليوم الاثنين، الخروج من العقوبات الدولية قريبا، حيث تعمل على اجتياز اختبار "الإيكاو" العالمي لتدقيق مراقبة السلامة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T15:27+0000

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وأعلن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، أن "العراق من ضمن خمس دول لم تجتاز برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة بما يعرف باسم (USOAP)".ولفت، بحسب تصريحه لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أن "سلطة الطيران المدني تعمل على اجتياز الاختبار الذي يكون على مراحل عدة".وأوضح الديوان أنه "خلال عام 2019 وصل العراق إلى نسبة اجتياز حوالي 75% من الاختبار والتدقيق"، مشددا على أن "العراق سيجتاز النسبة المتبقية خلال المستقبل القريب للخروج من العقوبات الدولية".وفرض حظر الطيران العراقي منذ تسعينيات القرن الماضي، واستمر حتى عام 2009، حيث رفع بعد إزالة جميع المخالفات التي كانت موجودة على "الطائر الأخضر".إلا أن العراق عاود تسجيل الخروقات مرة أخرى منذ عام 2012 وتم حظر الطيران العراقي من التحليق في سماء أوروبا عام 2015 بشكل رسمي ونهائي.ويرتبط قرار رفع الحظر بالعديد من المتطلبات أبرزها ربط العراق مع المنظمة الدولية للطيران (آيكا) ببرنامج التدقيق (اليوسوب).

https://sputnikarabic.ae/20221016/العراق-يفتتح-مطار-كركوك-الدولي-بعد-عام-ونصف-من-التأجيل-1069081148.html

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