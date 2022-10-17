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https://sputnikarabic.ae/20221017/الطيران-المدني-العراقي-يعلن-الخروج-قريبا-من-العقوبات-الدولية-1069144122.html
الطيران المدني العراقي يعلن الخروج قريبا من العقوبات الدولية
الطيران المدني العراقي يعلن الخروج قريبا من العقوبات الدولية
أكدت سلطة الطيران المدني، في العراق، اليوم الاثنين، الخروج من العقوبات الدولية قريبا، حيث تعمل على اجتياز اختبار "الإيكاو" العالمي لتدقيق مراقبة السلامة. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T15:27+0000
2022-10-17T15:27+0000
العراق
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وأعلن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، أن "العراق من ضمن خمس دول لم تجتاز برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة بما يعرف باسم (USOAP)".ولفت، بحسب تصريحه لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أن "سلطة الطيران المدني تعمل على اجتياز الاختبار الذي يكون على مراحل عدة".وأوضح الديوان أنه "خلال عام 2019 وصل العراق إلى نسبة اجتياز حوالي 75% من الاختبار والتدقيق"، مشددا على أن "العراق سيجتاز النسبة المتبقية خلال المستقبل القريب للخروج من العقوبات الدولية".وفرض حظر الطيران العراقي منذ تسعينيات القرن الماضي، واستمر حتى عام 2009، حيث رفع بعد إزالة جميع المخالفات التي كانت موجودة على "الطائر الأخضر".إلا أن العراق عاود تسجيل الخروقات مرة أخرى منذ عام 2012 وتم حظر الطيران العراقي من التحليق في سماء أوروبا عام 2015 بشكل رسمي ونهائي.ويرتبط قرار رفع الحظر بالعديد من المتطلبات أبرزها ربط العراق مع المنظمة الدولية للطيران (آيكا) ببرنامج التدقيق (اليوسوب).
https://sputnikarabic.ae/20221016/العراق-يفتتح-مطار-كركوك-الدولي-بعد-عام-ونصف-من-التأجيل-1069081148.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الطيران المدني العراقي يعلن الخروج قريبا من العقوبات الدولية

15:27 GMT 17.10.2022
© Sputnik . NAZEK MOHAMMEDإخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد
إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© Sputnik . NAZEK MOHAMMED
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أكدت سلطة الطيران المدني، في العراق، اليوم الاثنين، الخروج من العقوبات الدولية قريبا، حيث تعمل على اجتياز اختبار "الإيكاو" العالمي لتدقيق مراقبة السلامة.
وأعلن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، أن "العراق من ضمن خمس دول لم تجتاز برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة بما يعرف باسم (USOAP)".
ولفت، بحسب تصريحه لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أن "سلطة الطيران المدني تعمل على اجتياز الاختبار الذي يكون على مراحل عدة".
وأوضح الديوان أنه "خلال عام 2019 وصل العراق إلى نسبة اجتياز حوالي 75% من الاختبار والتدقيق"، مشددا على أن "العراق سيجتاز النسبة المتبقية خلال المستقبل القريب للخروج من العقوبات الدولية".
الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
العراق يفتتح مطار كركوك الدولي بعد عام ونصف من التأجيل
أمس, 09:25 GMT
وفرض حظر الطيران العراقي منذ تسعينيات القرن الماضي، واستمر حتى عام 2009، حيث رفع بعد إزالة جميع المخالفات التي كانت موجودة على "الطائر الأخضر".
إلا أن العراق عاود تسجيل الخروقات مرة أخرى منذ عام 2012 وتم حظر الطيران العراقي من التحليق في سماء أوروبا عام 2015 بشكل رسمي ونهائي.
ويرتبط قرار رفع الحظر بالعديد من المتطلبات أبرزها ربط العراق مع المنظمة الدولية للطيران (آيكا) ببرنامج التدقيق (اليوسوب).
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