https://sputnikarabic.ae/20221017/العراق-حكم-بإعدام--أمير-بيت-المال-في-تنظيم-داعش-الإرهابي-1069122896.html
العراق... حكم بإعدام "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي
العراق... حكم بإعدام "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:28+0000
2022-10-17T08:28+0000
2022-10-17T08:28+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق الإرهابي المسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر التنظيم (لم تسمه) وأحد المشتركين في العمليات الارهابية ضد القوات الأمنية"، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز".وأصدرت المحكمة قرارها "استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005"، وفق نص البيان.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق... حكم بإعدام "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي
تابعنا عبر
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق الإرهابي المسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر التنظيم (لم تسمه) وأحد المشتركين في العمليات الارهابية ضد القوات الأمنية"، على ما نقلت قناة
"السومرية نيوز".
وأصدرت المحكمة قرارها "استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005"، وفق نص البيان.
يشار إلى أن العراق
كان قد أعلن، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.