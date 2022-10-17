عربي
https://sputnikarabic.ae/20221017/العراق-حكم-بإعدام--أمير-بيت-المال-في-تنظيم-داعش-الإرهابي-1069122896.html
العراق... حكم بإعدام "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي
العراق... حكم بإعدام "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T08:28+0000
2022-10-17T08:28+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101770/13/1017701381_361:0:1472:625_1920x0_80_0_0_efdf659eea823f91d9a5c704ea02bac0.jpg
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق الإرهابي المسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر التنظيم (لم تسمه) وأحد المشتركين في العمليات الارهابية ضد القوات الأمنية"، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز".وأصدرت المحكمة قرارها "استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005"، وفق نص البيان.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101770/13/1017701381_616:0:1449:625_1920x0_80_0_0_095c6327a5808520d9dd0c97fabc1728.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

العراق... حكم بإعدام "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي

08:28 GMT 17.10.2022
© onaegمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
© onaeg
تابعنا عبرTelegram
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق "أمير بيت المال" في تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق الإرهابي المسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر التنظيم (لم تسمه) وأحد المشتركين في العمليات الارهابية ضد القوات الأمنية"، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز".
وأصدرت المحكمة قرارها "استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005"، وفق نص البيان.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала