عربي
https://sputnikarabic.ae/20221017/اليمن-اعتقال-قاتل-السفير-الأسبق-لدى-إثيوبيا-1069124750.html
اليمن... اعتقال قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا
اليمن... اعتقال قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا
أعلنت شرطة العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، القبض على قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا درهم نعمان الحكيمي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:15+0000
2022-10-17T09:15+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061220446_0:149:2561:1589_1920x0_80_0_0_aee95d4b7bfa021f9d9ba312831f5b70.jpg
وقال موقع "المسيرة نت": "تمكنت شرطة أمانة العاصمة من إلقاء القبض على المتهم بقتل المجني عليه درهم نعمان الحكيمي، وذلك بعد ساعات من ارتكابه للجريمة".واتهمت وسائل إعلام تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية "بمحاولة استغلال الجريمة لسرد أكاذيب حولها بهدف التشكيك بحكومة الإنقاذ الوطني"، التابعة لحركة "أنصار الله".وأمس الأحد، قال مصدر في السلطة المحلية في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحاً أطلق النار على سفير اليمن الأسبق لدى إثيوبيا اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي، في منزله بمنطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.وأضاف أن السفير لقي حتفه على الفور خلال الهجوم بالرصاص الذي فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لكشف ملابساته.ويعد درهم نعمان الحكيمي شخصية عسكرية وسياسية بارزة، شغل مناصب حكومية عدة إبان عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بينها محافظاً لعدد من المحافظات، ورئيساً للمنطقة الحرة في عدن، وأخيراً سفيراً ومفوضاً لليمن لدى جمهورية إثيوبيا.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221016/مقتل-مسؤول-حكومي-يمني-سابق-إثر-هجوم-بالرصاص-في-صنعاء-1069110591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061220446_122:0:2437:1736_1920x0_80_0_0_6a9a1650bc170fef02592c8367f43083.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

اليمن... اعتقال قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا

09:15 GMT 17.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'aمنظر من صنعاء، اليمن
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'a
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شرطة العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، القبض على قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا درهم نعمان الحكيمي.
وقال موقع "المسيرة نت": "تمكنت شرطة أمانة العاصمة من إلقاء القبض على المتهم بقتل المجني عليه درهم نعمان الحكيمي، وذلك بعد ساعات من ارتكابه للجريمة".
واتهمت وسائل إعلام تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية "بمحاولة استغلال الجريمة لسرد أكاذيب حولها بهدف التشكيك بحكومة الإنقاذ الوطني"، التابعة لحركة "أنصار الله".
وأمس الأحد، قال مصدر في السلطة المحلية في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحاً أطلق النار على سفير اليمن الأسبق لدى إثيوبيا اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي، في منزله بمنطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمن 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
مقتل مسؤول حكومي يمني سابق إثر هجوم بالرصاص في صنعاء
أمس, 20:22 GMT
وأضاف أن السفير لقي حتفه على الفور خلال الهجوم بالرصاص الذي فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لكشف ملابساته.
ويعد درهم نعمان الحكيمي شخصية عسكرية وسياسية بارزة، شغل مناصب حكومية عدة إبان عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بينها محافظاً لعدد من المحافظات، ورئيساً للمنطقة الحرة في عدن، وأخيراً سفيراً ومفوضاً لليمن لدى جمهورية إثيوبيا.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:38 GMTСпециалист Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:43 GMTПредположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15 أكتوبر, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала