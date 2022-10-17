https://sputnikarabic.ae/20221017/اليمن-اعتقال-قاتل-السفير-الأسبق-لدى-إثيوبيا-1069124750.html
اليمن... اعتقال قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا
اليمن... اعتقال قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا
أعلنت شرطة العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، القبض على قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا درهم نعمان الحكيمي. 17.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-17T09:15+0000
2022-10-17T09:15+0000
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الحرب على اليمن
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وقال موقع "المسيرة نت": "تمكنت شرطة أمانة العاصمة من إلقاء القبض على المتهم بقتل المجني عليه درهم نعمان الحكيمي، وذلك بعد ساعات من ارتكابه للجريمة".واتهمت وسائل إعلام تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية "بمحاولة استغلال الجريمة لسرد أكاذيب حولها بهدف التشكيك بحكومة الإنقاذ الوطني"، التابعة لحركة "أنصار الله".وأمس الأحد، قال مصدر في السلطة المحلية في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحاً أطلق النار على سفير اليمن الأسبق لدى إثيوبيا اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي، في منزله بمنطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.وأضاف أن السفير لقي حتفه على الفور خلال الهجوم بالرصاص الذي فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لكشف ملابساته.ويعد درهم نعمان الحكيمي شخصية عسكرية وسياسية بارزة، شغل مناصب حكومية عدة إبان عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بينها محافظاً لعدد من المحافظات، ورئيساً للمنطقة الحرة في عدن، وأخيراً سفيراً ومفوضاً لليمن لدى جمهورية إثيوبيا.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221016/مقتل-مسؤول-حكومي-يمني-سابق-إثر-هجوم-بالرصاص-في-صنعاء-1069110591.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
اليمن... اعتقال قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا
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أعلنت شرطة العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، القبض على قاتل السفير الأسبق لدى إثيوبيا درهم نعمان الحكيمي.
وقال موقع
"المسيرة نت": "تمكنت شرطة أمانة العاصمة من إلقاء القبض على المتهم بقتل المجني عليه درهم نعمان الحكيمي، وذلك بعد ساعات من ارتكابه للجريمة".
واتهمت وسائل إعلام تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية "بمحاولة استغلال الجريمة لسرد أكاذيب حولها بهدف التشكيك بحكومة الإنقاذ الوطني"، التابعة لحركة "أنصار الله".
وأمس الأحد، قال مصدر في السلطة المحلية في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحاً أطلق النار على سفير اليمن الأسبق لدى إثيوبيا اللواء درهم عبده نعمان الحكيمي، في منزله بمنطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء.
وأضاف أن السفير لقي حتفه على الفور خلال الهجوم بالرصاص الذي فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً لكشف ملابساته.
ويعد درهم نعمان الحكيمي
شخصية عسكرية وسياسية بارزة، شغل مناصب حكومية عدة إبان عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بينها محافظاً لعدد من المحافظات، ورئيساً للمنطقة الحرة في عدن، وأخيراً سفيراً ومفوضاً لليمن لدى جمهورية إثيوبيا.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.