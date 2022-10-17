https://sputnikarabic.ae/20221017/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-أقل-من-1400-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1069116516.html

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1400 دولار لكل ألف متر مكعب

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أقل من 1400 دولار لكل ألف متر مكعب

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التداول اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ 24 يونيو/حزيران، دون 1400 دولار لكل ألف متر مكعب - إلى نحو 1340 دولارًا، وانخفضت... 17.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-17T06:36+0000

2022-10-17T06:36+0000

2022-10-17T06:36+0000

اقتصاد

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افتتح تداول العقود الآجلة، اليوم الاثنين، على مؤشر TTF بانخفاض في الأسعار بنحو 6.4%، لتصل إلى نحو 1333 دولاراً لكل ألف متر مكعب. اعتبارًا من 9.04 بتوقيت موسكو، بلغت تكلفتها 1340.7 دولار (-5.9%). تعتمد الديناميكيات على سعر التسوية يوم الجمعة، يوم التداول السابق - 1424.2 دولار لكل ألف متر مكعب.وأشار محللون قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى تهدئة السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مخازن الغاز تحت الأرض، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار. في الوقت نفسه، كانت أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من العام الماضي، عندما كانت بالفعل عند مستوى قياسي.انخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لحسابات الوكالة بناءً على بياناتICE، إلى 2.093 دولار لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2.450 دولار (+ 35.7%)، وهو ما أصبح رقمًا قياسيًا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا - منذ عام 1996.ولكن في أوائل شهر مارس/آذار، بسبب المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت أسعار الغاز بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.

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